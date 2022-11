Alexis Larrière (r.) war der Mann des Tages an der Grenz – Foto: paul@lsn.sarl

BGL: F91 zurück an der Spitze, Jeunesse holt auf Mit Video! +++ Hesperingen patzt bei 0-0 in Rosport +++ Petingen jetzt schon Dritter +++ Etzella gewinnt Kellerduell

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Jeunesse und Differdingen eröffneten den 13.Spieltag am Samstag in einer vor allem von Seiten der Gastgeber gezeigten mäßigen Partie. Der Rekordmeister konnte dennoch den Dreier in einer wegweisenden Begegnung holen, in der man keine drei Torschüssen zu verzeichnen hatte während die Gäste mit der fehlenden Präzision im Abschluss haderten und sich einer soliden Jeunesse-Abwehr und einem bestens aufgelegten Torwart Kevin Sommer gegenüber sahen. >> Fotogalerie Chancen zum Ausgleich oder gar zum Sieg hatten die Gäste zur Genüge, doch man hätte wohl bis zum Sonntag durchspielen können, ohne zu treffen, wie es FCD-Trainer Leoni nach dem Spiel zu Protokoll gab und was Gianni Medina im FuPa-Video-Interview (s.u.) bestätigte. So blieb es beim glücklichen Tor des Tages von Larrière (1-0, 70.‘), Jeunesse wird es egal gewesen sein, da man die eigene Serie auf jetzt fünf Ligaspiele ohne Niederlage in Folge, darunter nur ein Remis, ausbauen konnte. Das Tor, die Fans, Milos Todorovic und Gianni Media im Video

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Am Ende einer mäßigen ersten Halbzeit schien Strassen die verdiente Führung gelungen zu sein, doch Siebenalers Treffer wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aufgehoben. Unter dem Impuls des wiedererstarkten Nico Perez erspielte sich der FC Una nach der Pause Vorteile und als der erwähnte ehemalige Hesperinger mit einem wunderbaren hohen Zuspiel Baillet in den Lauf bediente, gelang diesem das 1-0 (74.‘). Die Nachspielzeit war kaum angebrochen, als Perez das Spiel mit einem sehenswerten Heber entschied (2-0, 90.‘). Dieser wichtige Strassener Sieg war gleichzeitig der erste der Vorstädter seit dem 9.Oktober!

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Das 4-2 von Düdelingen war noch nicht einmal das torreichste Spiel am Sonntag in der BGL Ligue, doch noch wichtiger an der Partie war, dass F91 durch den Auswärtserfolg die Tabellenspitze zurückerobern konnte. Ein herausragendes Dejvid Sinani, wohl durch seine ersten Länderspiele beflügelt, war der entscheidende Akteur bei den Gästen, war er doch an allen vier Treffern beteiligt! Das 0-1 (16.‘) und 0-2 (33.‘) machte er selber, das 1-3 per Kopfball bereitete er per Eckball vor und den Elfmeter zum 2-4 (72.‘) nach Foul an ihm selbst schoss er zur Entscheidung ins Tor. Käerjeng fand aber nach schwierigem Beginn auch statt und ließ F91 aber keineswegs gewähren. Etoundi (1-2, 38.‘) aus kurzer Distanz und Biagui mit einer mindestens genauso tollen Annahme wie seinem hohen Schuss in den Winkel zum 2-3 (66.‘) zwangen Düdelingen weiter Gas zu geben, am verdienten Erfolg der Gäste gab es am Ende aber nichts zu mäkeln.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Eine mehr als überraschende Nullnummer sahen die Zuschauer am Rosporter Camping. Die Taktik von Victoria-Trainer Martin Forkel, der schon vor dem Spiel meinte, dass man sich nicht kleiner machen werde, als man sei, schien aufgegangen zu sein. Als Sorgenkind dem starken FC Swift einen Punkt abzuringen konnte nämlich nicht unbedingt erwartet werden. Eine grundsolide Defensivleistung mit einem hervorrageneden Torhüter Bürger gelang dem FC Victoria ein bemerkenswerter Punktgewinn, welcher einem überlegenen Swift Hesperingen die Tabellenführung kostete. „Mit Hilfe unserer Fans haben wir uns diesen einen Punkt verdient“ „Wir sind als Mannschaft aufgetreten, niemand agierte pessimistisch auf dem Platz und bei jeder guten Defensivaktion klatschten wir uns ab und motivierten uns gegenseitig weiter“ erklärte Eric Brandenburger das Erfolgsgeheimnis des FC Victoria vom Sonntag. „Mit Hilfe unserer Fans, die von der ersten Minute an hinter uns standen, haben wir uns diesen einen Punkt verdient. Wir hatten uns vorgenommen, hinten gut zu stehen und nichts anbrennen zu lassen und auf den einen oder anderen Konter zu hoffen. Die komplette Mannschaft hat richtig gut verteidigt und mit Herz gespielt. Mit einer solchen Leistungs und Einstellung sind wir durchaus in der Lage, die Großen zu ärgern.“ >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen >> Zuschauer

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Ein starker Timmermans mit zwei Toren und einem Assist auf Wiltzer Seite sowie ein ebenfalls guter Benamra mit drei Torvorlagen für Mondorf waren nur zwei herausragende Akteure beim 4-4 zwischen den beiden am entferntestenen voneinaner liegenden Clubs der BGL Ligue. Nach einem frühen 0-1 durch Fernandes (7.‘) war es ein schöner Freistoss von Napoleone, der zum schnellen Wiltzer Ausgleich führte (1-1, 12.‘). Timmermans profitierte von einem Fehler von USM-Keeper Machado (2-1, 30.‘), Benhemine köpfte bald darauf das 2-2 (37.‘). Der zweite Durchgang ließ sich lange weniger ereignisreich an, doch als Timmermans mit einem wunderbaren Schuss von der Strafraumgrenze Wiltz wieder in Führung brachte (3-2, 71.‘) und Romeyns ein Solo über den linken Flügrel mit dem 4-2 vollendete (84.‘) lag der Wiltzer Erfolg zum Greifen nahe. Doch man hatte die Rechnung ohne den Mondorfer Joker Keita gemacht: dieser kam nach 77 Minuten für Fernandes eingewechselt worden und und brachte die Gäste schnell wieder heran (4-3, 87.‘) um in der Nachspielzeit sogar noch das 4-4 per Kopf zu erzielen (4-4, 90.‘+3).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Unter dem Impuls des starken Florian Bohnert ging Niederkorn früh durch Filet in Führung, als dieser seinen Fuß völlig unbedrängt in eine halbhohe Flanke des Nationalspielers hielt (1-0, 10.‘). Fola trat aber insgesamt besser auf als vor der Länderspielpause, musste aber deenoch das 2-0 – wieder durch Filet – hinnehmen (40.‘). Im zweiten Abschnitt lehrte die „Doyenne“ Niederkorn das Fürchten. Das frühe Anschlusstor (2-1, 48.‘) von Correia hatte zwar eine Drangphase des FC Progrès zur Folge, doch während dieser bestraften die Gäste einen Abwehrfehler prompt mit dem Ausgleich (2-2, 62.‘). Die Hausherren konnten aber schnell wieder in Führung gehen, als Martins einen Schuss von Muratovic nur abprallen lassen konnte und De Almeida zum 3-2 abstaubte (66.‘). Wieder nur Minuten später hätte Niederkorn die Partie entscheiden können, doch Filet scheiterte am Pfosten. Fola gab sich nicht auf, erhöhte den Druck bis zum Abpfiff, der erneute Ausgleich sollte aber nicht mehr fallen.