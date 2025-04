BGL: F91 zum Spitzenspiel in Niederkorn zu Gast

Am Freitag steht der Abstiegskampf in der BGL Ligue im Vordergrund. Der Vorletzte Monnerich steht dann nämlich gegen Racing (6.) vor einem vorentscheidenden Spiel im Rennen um einen Platz in der Abstiegsrelegation und wird kaum als Favorit anzusehen sein. Dies wird Schlusslicht Fola auch nicht in Petingen sein und dies nicht alleine aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Wochen. Am Samstag könnte Differdingen seine tolle Saison schon fünf Spieltage vor Schluss mit dem Meistertitel krönen. In Rosport wird man zwar nichts geschenkt bekommen, doch der für die erfolgreiche Titelverteidigung benötigte Sieg ist allemal drin. Für den Auswärtstrip an die Untersauer organisiert der Titelverteidiger zwei kostenlose Fan-Busse, die am Samstag um 15 Uhr am heimischen Stadion in Oberkorn abfahren werden. Dies teilte der Verein am Mittwoch mit.

Zwei der schwächsten Teams der vergangenen Wochen, Jeunesse und Wiltz, stehen sich an der „Grenz“ in einem offenen Duell gegenüber, in dem die Gäste mit Blick nach unten Punkte gut gebrauchen könnten. Einen Abstiegskrimi kann man sich in Bettemburg erwarten, wo Rodange beim Mitaufsteiger zu einem Süd-Duell zu Gast ist. Tendenziell sind die Gäste leicht besser unterwegs, insgesamt kann man aber von einem offenen Spiel ausgehen, auch weil Bettemburg am vergangenen Samstag bei Meister Differdingen trotz Niederlage ordentlich spielte. Hesperingen gegen Strassen ist eines von zwei Topspielen am Wochenende. Wäre nicht gewusst, dass der FC Swift keine UEFA-Lizenz beantragt hat, wäre es ein wichtiges Spiel um einen internationalen Startplatz. So fällt dieses Vorhaben alleine dem FC Una zu, der mit einem alles andere als selbstverständlichen Auswärtserfolg Punkte auf Platz 5 bzw. 6 gutmachen könnte.