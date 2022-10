BGL: F91 und Swift enteilen der Konkurrenz 12 bzw. 10 Punkte Vorsprung auf die nächsten Verfolger +++ Jeunesse jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz +++ Hostert düpiert Niederkorn

Im ersten Abschnitt hielten sich Aufsteiger Monnerich und Mondorf die Waage, kurz vor der Pause konnten die Gäste aber nach einem starken Solo von Ben Amar mit 0-1 in Führung gehen (43.‘). Dieser Vorsprung gab den Badestädtern im zweiten Durchgang Auftrieb und so stocherte Abdelkadous nach 65 Minuten einen weiten Ball vom rechten Flügel am langen Pfosten zum vorentscheidenden 0-2 ins Tor. Mondorf blieb besser, fand in Da Silva aber immer wieder seinen Meister. M’Barkis neuntes Tor im achten Spiel (1-2, 90.‘+1) kam zu spät, um noch etwas für die Gastgeber bewirken zu können.

Nach dem Spitzenspiel haderte Differdingen mit dem Abschlussglück. Man kam nämlich eigentlich sehr gut in das Spitzenspiel, verpasste es aber in Führung zu gehen und wurde schließlich bestraft. Der in der Mitte heraneilende Stolz köpfte eine Flanke von Philippe zur Gästeführung ins Tor (0-1, 16.‘). Der FC Swift war nun besser drin und konnte eine Viertelstunde später bereits erhöhen, als Stolz im Strafraum gefoult wurde und Philippe den fälligen Strafstoß zum 0-2 verwandelte (31.‘). Differdingen war bedient, kam aber perfekt aus den Kabinen: in der 48.‘ köpfte De Castro eine Ecke von links zum schnellen Anschlusstor ins Netz. Die über tausend Zuschauer schöpften wieder Hoffnung, falls sie es mit dem FCD hielten. Wie zu Beginn der ersten Hälfte waren die Gastgeber auch am Anfang der zweiten Halbzeit die bessere Elf. In der Schlussphase drückte Differdingen, den Ausgleich sollte man aber nicht mehr finden.

In einer zerfahrenen ersten Halbzeit war es ein Doppelpack von Dejvid Sinani, der das Pendel zugunsten von F91 Ausschlagen ließ. Eine Ablage von Magno an der Strafraumgrenze drosch Sinani unhaltbar zum 0-1 in Da Costas oberen rechten Torwinkel (22.‘). Der gleiche Magno eroberte den Ball in Folas defensivem Mittelfeld, stieß auf halbrechts nach vorne, legte in die Mitte auf Sinani, der erneut mit einem Schuss auf 0-2 erhöhen konnte (34.‘). Fola bliebt bis zum Ende hin bemüht, doch etwas Zählbares war beim einstigen Topduell der Liga am Sonntag für die „Doyenne“ nicht zu holen.

„Der erste Schuss von F91 saß gleich"

Fola-Stürmer Benjamin Runser: „wir kamen gut ins Spiel, standen gut, haben den Raum im Rücken der Verteidiger genutzt, was unserem Matchplan entsprach. Der erste Schuss von F91 saß dann gleich, da hatten wir einfach kein Glück. In der Folge zeigten sich physische Probleme, wir kamen nicht mehr hinten heraus und verloren den Ball zu schnell. Düdelingen spielte ein sauberes, kollektives Spiel und ist technisch und taktisch sehr stark, ich denke in diesen Bereichen sogar stärker als Hesperingen. Als positiven Punkt müssen wir festhalten, dass wir defensiver wieder besser aufgetreten sind.“