BGL: F91 und Racing europäisch, Niederkorn nicht

Im sehr zähen Gipfeltreffen zwischen Una Strassen und Meister Differdingen 03 gelang den Gastgebern der entscheidende Treffer in der 76.Spielminute. Kapitän Denis Agovic brachte Strassen mit 1:0 in Führung.

Rosport erledigte seine Hausaufgaben bei Absteiger Fola und sicherte sich durch den Auswärtssieg den Klassenerhalt. Dossou zog in der 18.‘ alleine Richtung Tor, setzte einen Haken und schoss zum 0:1 an Cabral vorbei. Unmittelbar vor der Pause konnte Markvoort aus dem Strafraum heraus auf 0:2 erhöhen (43.‘). Nach der Pause passierte zunächst wenig.

Die Schlussviertelstunde sollte dann aber für einiges entschädigen: Dossou behauptete sich nach 77 Minuten in der Mitte, schickte Neves, der von der Strafraumgrenze unten links ins Eck traf (0:3). Joker Scholler wurde in der 86.‘ von Ferreira zum Ehrentor bedient (1:3), ehe Paulus ein Eigentor zum Endstand von 1:4 unterlief (88.‘).

„Wir rotierten wenig und so stießen wir ans Limit“

Rosports Trainer Martin Forkel gegenüber FuPa: „Es war vollkommen unnötig, dass wir nach dem Sieg in Bettemburg und 10 oder 11 Punkten Vorsprung noch in Gefahr gerieten und einige Matchbälle ungenutzt ließen. Wir waren nicht mehr in der Lage, gegen Mannschaften aus den Top 5 zu gewinnen und die Teams hinter uns fingen an, aufzuholen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, waren wir die ganze Saison über aber nie unter den letzten vier. Wir hatten den Klassenerhalt immer in der eigenen Hand, machten es unnötig spannend, wir haben es aber geschafft.

Es gab nach dem erwähnten Sieg in Bettemburg einen kleinen Spannungsabfall und mit unserem kleinen Kader bekamen wenige Spieler viel Spielzeit, wir rotierten wenig und so stießen wir ans Limit. Eine Mischung aus beidem war vermutlich die Ursache, dass wir noch einmal in Gefahr gerieten. Ich hatte vor dieser Situation gewarnt, die ich aus meiner eigenen Spielkarriere noch kannte. Es war schwer, den Schalter wieder umzulegen. In unserem Bereich der Tabelle haben wir zu wenige Tore erzielt, aber auch mit Abstand die wenigsten kassiert.“

