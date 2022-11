BGL: Escher Derby im Zeichen eines Machtwechsels? Fola empfängt Jeunesse zu einem Kellerderby +++ Spitzenduo vor lösbaren Aufgaben +++ weitere Sorgenkinder auch vor schweren Prüfungen

Ein krisengeschütteltes Strassen muss gegen Racing am 12.Spieltag der BGL Ligue endlich zeigen, was in einem steckt. Nach der Trennung von Trainer Christian Lutz gibt es keine Ausreden mehr für die Mannschaft, doch auch Racing stolperte zuletzt gegen Aufsteiger Monnerich, wenngleich man tatsächlich noch Boden auf die hinter einem liegende Konkurrenz gut machen konnte. Trotz dem Nackenschlag in der Nachspielzeit kann Schlusslicht Rosport auf die Leistung des Spiels gegen Differdingen aufbauen, wird in Mondorf aber auf einen Gegner treffen, der vor allem gegen Clubs aus der unteren Tabellenregion gute Ergebnisse ablieferte. Der erwähnte FC Differdingen 03 muss gegen Wiltz ebenfalls auf der Hut sein, die Gäste fertigten Fola am letzten Sonntag mit 5-1 ab.

Eben diese „Doyenne“ empfängt am Sonntag Lokalrivale Jeunesse zum Escher Derby, das keineswegs den Glanz vergangener Tage versprüht, sondern ein knallhartes Duell um den Klassenerhalt ist. Die Formkurve des Rekordmeisters zeigte mit zuletzt drei Ligaspielen ohne Niederlage etwas nach oben, Fola fehlt es dagegen weiter an der nötigen Konstanz. Sollten die Gäste sich durchsetzen, würden sie sich vorerst von Fola absetzen. Lange Jahre war es zuletzt der Club vom „Gaalgebierg“, der in der Minette-Metropole dominierte, dies könnte sich am Sonntag zumindest kurzfristig ändern.

„Wir müssen mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben“

Jacques Muller, aktuell Sportdirektor und Trainer in Personalunion bei Jeunesse Esch: „Wir müssen mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Die Mentalität gegen Ettelbrück stimmte, aber wir haben jetzt kein Recht darauf, arrogant aufzutreten. Ich hoffe, alle unsere Spieler haben diese Botschaft verstanden. Fola wird nach der Niederlage in Wiltz gewarnt sein. Sie haben viele eigene, junge Spieler im Kader, die genau wissen, was es bedeutet, das Derby in Esch zu spielen. Wir bereiten uns normal auf die Partie vor, damit die Spieler in ihrem Rhythmus bleiben können. Damit wollen wir vermeiden, dass der Druck bereits im Vorfeld zu hoch wird.“

Etzella hat nach der Klatsche bei Jeunesse eigentlich etwas gutzumachen, doch das hat auch Niederkorn nach seiner Heimniederlage gegen Petingen und der FC Progrès wird sich von Ettelbrück kaum überraschen lassen. Petingen seinerseits hat einen Lauf, den man eigentlich auch gegen Hostert fortsetzen kann. Von den zwei Spitzenreitern, die beide erst am Sonntag um 16 Uhr spielen, hat Düdelingen mit dem Gastspiel in Monnerich die etwas schwerere Aufgabe zu bewältigen, doch Hesperingen darf den anderen Aufsteiger, UN Käerjeng 97, keineswegs auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn man die nächsten drei Punkte sicherlich fest eingeplant haben dürfte.

Am Sonntag