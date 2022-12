BGL: Differdinger Derby und Duell der Aufsteiger im Fokus Zwei Spiele am Samstag +++ Käerjeng in Monnerich zu Gast +++ wegweisendes Kellerduell Fola - Hostert

Zwar ragt am 14.Spieltag der BGL Ligue das Differdinger Derby klar heraus, eingeleitet wird das Wochenende bereits am Samstag mit zwei Partien, in denen drei Sorgenkinder involviert sein werden. Etzella hat so Pokalsieger Racing zu Gast, welcher wohl als Favorit in die Begegnung gehen dürfte. Im zweiten Samstagsspiel stehen sich die beiden Aufsteiger Monnerich und Käerjeng gegenüber. Beide kamen gut in die Saison, mussten aber nach und nach Federn lassen und siedeln sich jetzt nur noch knapp oberhalb der Abstiegszone an. Auch die Formkurve der letzten Wochen macht es schwer, einen Favoriten zu bestimmen, wie das FuPa-Power Ranking darlegt. Der Ausgang scheint also offen, einen Dreier bräuchten aber eigentlich beide.

Am Sonntag bildet das Spiel Düdelingen – Rosport den Auftakt. Scheinen die Rollen klar verteilt zu sein, so wird F91 gewarnt sei, dass der FC Victoria am vergangenen Wochenende den damaligen Leader Hesperingen vom Thron stürzte. Ob den Rosportern das in Düdelingen wieder gelingen wird, scheint eigentlich genauso unrealistisch wie der Punktgewinn gegen den FC Swift, was aber eben das Salz in der Suppe sein dürfte.

Auf Tore kann man im bereits angedeuteten Derby zwischen Differdingen 03 und Progrès Niederkorn hoffen, 2010 endete ein solches zuletzt mit einem 0-0. Die Bilanz seit 2006 zwischen beiden ist annähernd ausgeglichen mit fünfzehn Siegen für den FCD, deren vierzehn für Niederkorn bei drei Unentschieden. In der vergangenen Saison gab es jeweils einen Heimsieg, beide Partien besuchten damals zusammen über 3.000 Zuschauer. Etwas Besonderes dürfte das Spiel auch für den Differdinger Trainer Stéphanie Leoni darstellen. Seit rund sechs Wochen im Amt, stand er bis Ende letzter Saison beim Lokalrivalen in der Verantwortung. Auf sportlicher Ebene ist es es eine richtungsweisende Begegnung, bei der der Druck aber eher auf Seiten der Gastgeber liegen dürfte.

Als kaum weniger wichtig kann das Spiel zwischen Fola Esch, überraschendes Schlusslicht, und Hostert angesehen werden. „Verlieren verboten“ dürfte es für beide heißen, Fola könnte aber nach der Übernahme durch Stefano Bensi etwas schwerer auszurechnen sein. Sein erster Fokus war darauf gerichtet, die Mannschaft zu stabilisieren. Ob das gelungen ist, wird man am Sonntag gegen 17 Uhr wissen. Strassen konnte seinen Negativtrend zwar gegen Monnerich vorerst stoppen, doch in Petingen erwartet einen das aktuell formstärkste Team der Liga, womit auch klar sein dürfte, wer dieses Spiel als Favorit bestreiten wird. Offener dürfte es zwischen Mondorf und Jeunesse zugehen, wie Hesperingen den Verlust der Tabellenführung verarbeitet hat, wird man im Heimspiel gegen Wiltz unter Beweis stellen müssen.

Am Samstag