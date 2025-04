BGL: der Abstiegskampf steht im Blickpunkt

Seit Mittwochabend steht Niederkorn etwas mehr unter Druck, da ein Weg Richtung Europa mit dem Pokal-Aus sein Ende fand. Die späte Pleite in Wiltz muss man schnellstens abhaken, um in Mondorf zu bestehen und so seinen Platz in den Top 3 zu behaupten. Mit F91 und Petingen stehen sich zwei Teams gegenüber, die ebenfalls unter der Woche in der „Coupe de Luxembourg“ im Einsatz waren, dies mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ist man geneigt, Düdelingen Vorteile einzuräumen, so deutet die Formtabelle auf einen engen Verlauf hin. Einen solchen kann man sich zwischen Fola und Hesperingen weniger erwarten, auch wenn die „Doyenne“ am vergangenen Woche nach langer Zeit wieder einen Sieg holen konnte. Die Gastgeber sind zum Siegen verdammt, wollen sie noch minimale Chancen auf Rang 14 behalten.

Trotz der Niederlage im Pokal sollte Strassen gegen Monnerich über die besseren Karten verfügen. Die Gäste kann eigentlich nur noch ein größeres Wunder vor dem direkten Abstieg retten, für den FC Una geht es nun ähnlich wie für Niederkorn (s.o.) darum, sich über die Liga für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Racing hat seine Pflichtaufgabe am Mittwoch erfüllt und sollte zuhause gegen Jeunesse in der Lage sein, zu bestehen und sich damit auch eine zweite Option mit Blick auf Europa offenzuhalten.