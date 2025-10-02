 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Im heimischen Stadion kassierte F91 seine erste Saisonniederlage
Im heimischen Stadion kassierte F91 seine erste Saisonniederlage – Foto: Christoph Kühnemund

BGL: Canach überrascht F91 und sorgt für Spannung

1:0-Sieg in Düdelingen, auch der Meister gewinnt auswärts mit 1:0 – Ausblick auf den 9.Spieltag

Der 7.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Gestern, 20:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
US Hostert
US HostertHostert
2
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
4
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
2
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
3
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
US Mondorf
US MondorfMondorf
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
4
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
0
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
0
1
Abpfiff

Am 22.Oktober

Mi., 22.10.2025, 20:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
20:00live

Was am Mittwoch los war

Einiges an Spektakel, das wenige Zuschauer sahen, bot der 7.Spieltag der BGL Ligue am Mittwochabend. Insgesamt nicht einmal 2.000 Fans waren zusammen bei den insgesamt 7 Spielen zugegen (Swift – Racing wird erst am 22.10. nachgeholt), ein knappes Drittel davon an der Escher „Grenz“. Diese sahen eine mutige Jeunesse-Elf, die sich im letzten Drittel aber zu umständlich zeigte. Als man einen Punktgewinn in Reichweite hatte, vertändelte der Rekordmeister den Ball hinten und Joker Mfoumou bedankte sich mit dem 0:1 für Differdingen. Mit einem herrlichen Schuss aus rund 25 Metern halbrechter Position in den langen Winkel brachte Avdusinvovic Niederkorn gegen seinen Ex-Verein Hostert kurz nach der Pause in Führung (1:0, 48.‘). Den Ausgleich der Gäste (77.‘) beantwortete Chambon zeitnah mit der Entscheidung zugunsten des FC Progrès (2:1, 80.‘).

U.a. ein Doppelpack von Edis Agovic führte zum 4:0-Heimsieg von Una Strassen gegen Aufsteiger Käerjeng. Im torreichsten Spiel des Mittwochs kam Union Titus Petingen zweimal von einem Rückstand gegen Neuling Atert Bissen zurück. Nach einem 2:2-Pausenstand deutete einiges auf ein Unentschieden hin, als David nach Assist des zuletzt starken Ferber kurz vor Schluss der Siegtreffer für die Gäste gelang, die damit ihren vierten Sieg in Folge holten und damit noch vor Meister Differdingen das z.Z. formstärkste Team der Liga sind.

Nach zwei Niederlagen in Folge konnte Rosport gegen Aufsteiger Mamer den Trend umkehren und wieder einen Dreier verbuchen. Die zwei Tore nach der Pause beim 3:0-Heimsieg waren dabei durchaus sehenswert, Bechthold zog in der 50.‘ aus rund 25 Meter per Aufsetzer unten links ins Eck zum 2:0 ab und in der Nachspielzeit traf Ho-A-Tham aus gut zwanzig Metern halbrechter Position oben links in den Winkel (3:0, 90.‘+6). Mondorf ließ nach einem frühen Doppelpack von Tinelli gegen Rodange nichts anbrennen, das nach der vierten Pleite in Folge so langsam in eine Krise schlittert. Die Überraschung des Spieltages gelang Canach, das bei Leader Düdelingen lange die Null hielt, um dann durch ein Tor von knapp vor der Mittellinie über den Keeper hinweg durch Perkovic den Sieg zu ergattern (0:1, 79.‘).

Der 9.Spieltag

Vor der anstehenden Länderspielpause geht es Schlag auf Schlag in der BGL Ligue. Am Sonntag steht u.a. das Duell F91 – Jeunesse an, bei dem nicht weniger als 44 Landesmeistertitel gegeneinander spielen. Mondorf (4.) empfängt Differdingen (3.) zu einem wegweisenden Spitzenspiel während Racing-Trainer Yannick Kakoko mit seinem Team bei seinem früheren Verein Petingen zu Gast sein wird.

Am Sonntag

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
US Hostert
US HostertHostert
16:00live
So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
16:00
So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
16:00
So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
16:00
So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
16:00
So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
16:00
So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
US Mondorf
US MondorfMondorf
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
16:00live
So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
16:00live
__________________

Hinweis

Aufrufe: 02.10.2025, 10:31 Uhr
Paul KrierAutor