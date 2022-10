Archivbild – Foto: pau@lsn.sarl

BGL: Befreiungsschläge für Fola und Wiltz Spitzenquartett erfolgreich +++ Wiltz gewinnt Nordderby +++ Jeunesse erkämpft sich Punkt in Petingen

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie In einem zeitweise sehr nervösen Spiel setzte sich Hesperingen ohne zu überzeugen bei Aufsteiger Monnerich durch. Einen blitzschnellen Angriff über den rechten Flügel von Balameiri nutzte Philippe im Rücken des bereits geschlagenen Da Silva früh zum 0-1 (7.‘). Kurz vor der Pause vergab Konte eine erste dicke Chancen auf den Ausgleich, doch wenige Minuten nach Wiederbeginn sollte dieser dann doch fallen, als M‘Barki einen Handelfmeter verwandelte (1-1, 50.‘). Kurz vor Schluss musste der Unparteiische die Partie aufgrund eines Gewitters für eine knappe halbe Stunde unterbrechen. Als es weiterging, avancierte einmal mehr Philippe zum Matchwinner, als er eine Flanke per Kopf zum insgesamt glücklichen 1-2 im Tor unterbringen konnte.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit elf von elf Pflichtspielsiegen auf nationalem Plan ist F91 herausragend, die einzigen Saison-Niederlagen kassierte man im Sommer auf internationalem Level - Liga-übergreifend gibt es aktuell mit Beggen nur eine einzige erste Herrenmannschaft, die noch bessere Statistiken aufzuweisen hat. Am Sonntag ließ Düdelingen in Mondorf rein gar nichts anbrennen und untermauerte vor dem Pokalderby in Bettemburg seine Vormachtstellung im luxemburgischen Fußball. Es war ein Sahnetag für die Düdelinger Offensive, in der Hadji mit einem Hattrick ebenso glänzte wie Sinani mit zwei Toren und zwei Assists sowie Magno mit satten drei Torvorlagen. Ouassiero traf einmal und bereitete einen weiteren Treffer vor, den Schlusspunkt setzte Decker bereits nach einer Stunde!

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Unter seinem neuen Trainer Leoni kam Differdingen eigentlich gut in die Partie, hatte die ersten Chancen, doch machte sich anschließend das Leben selbst schwer: Bei und Cappa waren sich bei einer Rückgabe des Erstgenannten uneinig, so dass Lopes ungewollt an den Ball kam und das offene Tor vor sich hatte (0-1, 34.‘). Noch vor der Pause musste der Aufsteiger aber einen Rückschlag hinnehmen, als Mossi zu spät in einen Zweikampf kam und das folgende Foul zog einen vertretbaren Platzverweis nach sich (38.‘). Nach der Pause erhöhte Differdingen den Druck und sollte zum Ausgleich kommen: nach einer Kopfballvorlage verwandelte de Castro an der Grenze zum Fünfmeterraum akrobatisch zum 1-1 (59.‘). Doch wieder geriet man trotz optischer als auch numerischer Überzahl und einem Plus an Chancen in Rückstand: nach Foul an Barbaro im Strafraum sorgte Liseki per Elfmeter für das 1-2 (82.‘). Doch Schluss ist erst, wenn der Schiedsrichter pfeift! Und so kam es, dass De Castro einen parierten Schuss von Almeida von links in letzter Sekunde zum Ausgleich über die Linie drücken konnte (2-2, 90‘+5).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Im Kellerduell gegen Rosport legte Fola los wie die Feuerwehr: nach nur sechs Minuten bediente Runser über links kommend Correia auf dem Silbertablett und es stand 1-0. Die Gäste wussten kaum, wie ihnen geschah, als es zwei Minuten später schon wieder klingelte. Lucas Correia wurde auf halbrechts auf die Reise geschickt, spurtete über den halben Platz und verdoppelte seine Torausbeute (2-0, 8.‘). Damit nicht genug: ein Abpraller in der Mitte des Strafraum landete genau vor Runsers Füssen und dieser fackelte nicht lange (3-0, 14.‘). Da Rosport das schnelle 3-1 verpasste, als Pimentel auf der Linie kläte, ging es mit einem klaren Vorsprung für die Hausherren in die Pause. Nach Wiederbeginn wollte Rosport sich zurückkaufen, die Mitte der zweiten Hälfte logische Konsequenz war das 3-1 durch Marques der eine perfekte Ablage von Crowther unten rechts in die Maschen drosch (69.‘). Doch die Antwort von Fola folgte prompt, Correia Mendes bediente Lahrach perfekt, der frei vor Bürger die Partie entscheiden konnte (4-1, 72.‘). >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen >> Zuschauer

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie In einem hitzigen Kellerduell waren beide Kontrahenten bemüht, ohne sich aber zunächst klare Torchancen herauszuspielen. Ab Mitte der ersten Hälfte bekamen die Gäste dann Vorteile, verpassten die Führung aber genauso wie Etzella in der Schlussphase dieser Halbzeit, das sich in der Zwischenzeit wieder hatte befreien können. Mitte des zweiten Durchgangs entschied sich die Partie dann quasi innerhalb einer Minute: Nicolay scheiterte mit einem Foulelfmeter an Schon, kam an den Nachschuss, den er aber an die Latte beförderte (58.‘). Im direkten Gegenzug segelte eine hohe Flanke von rechts auf den Kopf von Philipps, der auf Humblet weitergab, welcher schließlich ebenfalls per Kopf zum zu dem Zeitpunkt schmeichelhaften 0-1 traf (58.‘). Dies war natürlich ein moralischer Nackenschlag für die Hausherren, denen es etwas an Ideen fehlte, die aber in der Schlussphase doch noch die dicke Chance auf den Ausgleich bekamen, doch N‘Gbin vergab freistehend vor Schon kläglich. Und es kam, wie es kommen musste, anstatt einem verdienten Remis vollendete der erst Minuten zuvor eingewechselte Jasarevic aus rund sechzehn Metern unten links ins Eck zum 0-2 (89.‘). Guinaris Eigentor (1-2, 90.‘+3) sorgte zwar noch einmal für Spannung, eine Chance auf den Ausgleich bekam Ettelbrück aber nicht mehr und muss sich an die eigene Nase fassen, da in diesem so wichtigen Spiel mehr drin war.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Das einzige torlose Remis am 10.Spieltag der BGL Ligue sahen die knapp über 500 Zuschauer in Petingen, wo Rekordmeister Jeunesse zu Gast war. In der ersten Halbzeit war es ein 0-0 der besseren Art, vor allem die Hausherren verpassten die Führung das eine oder andere mal haarscharf. Der Fusionsverein fuhr in diesem Sinn zu Beginn der zweiten Halbzeit weiter, doch nach einem Freistoß von Larrière näherten sich die Gäste dem 0-1 an. Mitte dieses Abschnitts wendete sich das Blatt wieder und Petingen war am Drücker, vor allem Tekiela hatte es rund eine Viertelstunde vor Schluss fast einfacher, den Ball im Tor unterzubringen als ihn, wie getan, aus kurzer Distanz drüber zu schießen. So sollte es am Ende bei einem 0-0 bleiben, das für Jeunesse nach der Trennung von Trainer Bossi sicherlich moralisch wichtig sein dürfte.