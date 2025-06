BG Überruhr war nicht bereit: FC Kray verdient sich Klassenerhalt

Mission gelungen! Für zwei Spieltage wurde Issam Said als Kray-Trainer installiert. Der erfahrene Coach führte den FCK zum Klassenerhalt, weil die Essener auf den Punkt genau da waren: Gegen Überruhr gab es einen 6:0 (3:0)-Kantersieg, bei dem Marc Andre Gotzeina, Edmond Kadrijaj und Emmanuel Yeboah jeweils doppelt trafen. Die Gäste leisteten sich viele Fehler und verloren auch in der Höhe verdient, entsprechend ist klar: Überruhr muss es kommende Saison in der Bezirksliga erneut versuchen.

FC Kray – FC Blau-Gelb Überruhr 6:0 FC Kray: Raphael Koczor, Semih Köse, Koffi Jason Togbedji, David Leinweber, Marvin Matten, Djibril Tamsir Camara, Noah Schulz, Marc Andre Gotzeina, Florian Abel, Edmond Kadrijaj, Emmanuel Yeboah - Trainer: Issam Said FC Blau-Gelb Überruhr: Atilla Yildiz, Rene Burczyk, Dennis Abrosimov, Bright John Essien, Takamasa Kaneko, Talha Evler, Leon Fritsch, Afinto Herve Luniama-Mukulayenge, Enes Isiktas, Jan Gerrit Olmes, Ibrahim Bayraktar - Trainer: Muhammet Isiktas Schiedsrichter: Felix May (Solingen) Tore: 1:0 Marc Andre Gotzeina (17. Foulelfmeter), 2:0 Edmond Kadrijaj (33.), 3:0 Edmond Kadrijaj (39.), 4:0 Emmanuel Yeboah (67.), 5:0 Emmanuel Yeboah (79.), 6:0 Marc Andre Gotzeina (81.)

Die feststehenden Absteiger der Landesliga

Gruppe 1: VfR Krefeld-Fischeln, Cronenberger SC, Fortuna Dilkrath, 1. FC Viersen

Gruppe 2: Sportfreunde Lowick, Arminia Klosterhardt, SpVgg Steele

So läuft der letzte Spieltag

34. Spieltag

Mi., 28.05.25 20:00 Uhr GSV Moers - DJK Arminia Klosterhardt 2:0

Fr., 30.05.25 19:30 Uhr 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen 1:1

Sa., 31.05.25 16:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - PSV Wesel 1:1

So., 01.06.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Kray - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 01.06.25 15:15 Uhr SpVgg Steele - SG Essen-Schönebeck

So., 01.06.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop

Die Tabelle der Landesliga 2

1. SV Blau-Weiß Dingden 34 24-5-5 90:37 77 (Aufsteiger)

2. DJK Adler Union Frintrop (Ab) 33 21-6-6 87:48 69 (Aufsteiger)

________

3. SV Budberg 33 17-9-7 68:50 60

4. ESC Rellinghausen 34 16-10-8 69:46 58

5. DJK Blau-Weiß Mintard 33 18-4-11 70:52 58

6. Sportfreunde Hamborn 07 (Ab) 33 17-5-11 60:56 56

7. VfB Bottrop (Auf) 33 16-4-13 76:53 52

8. SG Essen-Schönebeck 33 14-9-10 75:66 51

9. GSV Moers (Auf) 34 14-7-13 68:66 49

10. SV Scherpenberg 33 14-6-13 77:64 48

11. PSV Wesel 34 12-7-15 62:86 43

12. VfB Speldorf 33 13-3-17 67:72 42

13. 1. FC Lintfort 34 11-9-14 61:66 42

14. FC Kray 33 10-6-17 51:60 36

________

15. FC Blau-Gelb Überruhr (Auf) 33 10-5-18 54:87 35 (Absteiger)

16. Sportfreunde 97/30 Lowick 33 6-10-17 49:79 28 (Absteiger)

17. DJK Arminia Klosterhardt 34 6-6-22 41:82 24 (Absteiger)

18. SpVgg Steele 33 3-5-25 43:98 14 (Absteiger)