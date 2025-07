BG Überruhr geht den erzwungenen Radikal-Umbruch "mit Herzblut" an

Als langjähriger Spieler und Trainer der zweiten und dritten Mannschaft wird Sascha Tautges ab der kommende Spielzeit erstmals für das Aushängeschild des FC Blau-Gelb Überruhr hauptverantwortlich auf der Trainerbank sitzen. Damit einher ging in den vergangenen vier Wochen die Mammutaufgabe der Kaderzusammenstellung in der Bezirksliga. Vom alten Gerüst bleibt in jedem Fall nämlich fast nichts übrig.

Dabei hatte der Verein – rückblickend fatalerweise – die Verantwortung für die neue Bezirksliga-Mannschaft gänzlich in die Hände von Muhammet Isiktas gelegt: "Drei Tage nach dem Abstieg war eigentlich klar, dass der Trainer bleibt und er hat auch zugesagt und wollte sich um die Mannschaft kümmern", verriet Tautges im Gespräch mit FuPa Niederrhein. Doch dazu sollte es schlussendlich nicht kommen: "An dem Tag (4. Juni, Anm. d. Red.), wo der Vorstand von Blau-Gelb einen Termin mit ihm hatte, um zu schauen wie es weitergeht, hat man dann morgens in der WAZ gelesen, dass er ein Sabbatjahr machen möchte."

Inzwischen ist klar: Isiktas verzichtet sogar auf eine schöpferische Pause und wechselt zum TuS Asterlagen, gleichzeitig lag die Kaderplanung in Überruhr plötzlich brach. Als Lösung setzte man statt Status quo auf eine komplette Neuausrichtung: "Vielleicht besinnen wir uns einfach mal auf das, was uns ausmacht: Welche Spieler hat man mit blau-gelber Vergangenheit, welche Spieler hat man vielleicht in der Jugend, die überzeugt haben", lautete für Tautges das Credo in der Spielerakquise.

Die neue Idee wurde mit Erfolg gekrönt. 21 Spieler stehen bereits im Kader für die kommenden Spielzeit, das Durchschnittsalter beträgt dabei blutjunge 21,5 Jahre. Dazu wird auch der Trainerstab mit insgesamt fünf Vertretern neu aufgefüllt.

"Herzblut" statt offener Kassen: Bezirksliga-Fußball ohne das große Geld

"Wir haben es geschafft, mit viel Überzeugungsarbeit und tollen Gesprächen Spieler zu kriegen, deren Fußballer-Herz noch pocht", freut sich Tautges. Dabei konnte Überruhr auch von der inzwischen etablierten Jugendarbeit zehren. Sechs Zugänge wurden unter anderem in der Jugendabteilung der Blau-Gelben ausgebildet, dazu stoßen weitere zwölf Neulinge mit Überruhr-Vergangenheit. Insgesamt ist der Verein mit einer zusätzlichen zweiten und dritten Mannschaft und reichlich Jugendteams zahlenmäßig sehr gut aufgestellt, wodurch langfristig ein derart abrupter Umbruch in der ersten Mannschaft aufgefangen werden könnte.

Denn der größte Unterschied zur Vorsaison dürfte sich um den Faktor Geld drehen. Die handelsüblich üppig ausfallenden Aufwandsentschädigungen auf dem Niveau der Bezirksliga standen in den Spielergesprächen nämlich gar nicht mehr im Fokus.

Zuvor lief dies im Verein nämlich noch ganz anders. Tautges, der auch in den vergangenen Jahren immer wieder in den Transferbemühungen des Vereins mitgewirkt hatte, erinnert sich: "Ich habe dann etwas über den Verein und die Idee erzählt. Dann sind mir die Interessenten mehr oder weniger in der ersten halben Stunden weggeschlafen. Und als es dann ums Geld ging, sind sie aufgewacht", berichtete Tautges, was sich wiederum in seinem neuen Team ändern soll. "Wir wollen dieses Geld nicht mehr zahlen, was da Usus ist. Auch weil das Mannschaftsgefüge jetzt ganz anders aufgebaut ist. Da spielen wirklich Leute, die mit Herzblut und Überzeugung bei Blau-Gelb Überruhr spielen und nicht, weil sie 50 Euro mehr als beim Nachbarverein bekommen."

Namen des inzwischen feststehenden Kaders wird der Verein zeitnah kommunizieren. Als wohl prominentester Akteur wird Mohamed Sealiti dem Verein erhalten bleiben. Der 30-Jährige ehemalige Oberliga-Spieler erlitt Mitte April im Spiel gegen die SF Lowick unter anderem ein Jochbeinbruch und fiel seitdem aus. In der jungen Mannschaft wird er sicherlich die Rolle des Leitwolfs übernehmen. Die vielen Fragezeichen, die sich um die Zukunft von FC Blau-Gelb Überruhr schwirren, dürften sich alsbald in jedem Fall auflösen. Doch schon jetzt kündigt Tautges einen Kader an, "der auch sportlich seine Daseinsberechtigung in der Bezirksliga verdient."