BG 11 erschwert Hubers Aufstiegshoffnungen *** SVW feiert Heimsieg

Die beste Gelegenheit hatte der SVW durch Bene Gerr BG11. Seine starke Hereingabe verpasste allerdings Old Gun Martin "Eisä" Eisenkolb knapp so dass es mit einem 0:0 in die Kabine ging.

In der 68. Spielminute war es dann endlich so weit und Warngaus Toptorschütze Bene Gerr BG 11 erzielte das entscheidende 1:0. Rudi Scheuck RS6 schlug einen schönen Diagonalball zu BG11. Der Ball kam allerdings nicht direkt an. Bene nahm sich des Leders an und verwandelte dann nicht hart aber extrem platziert zum umjubelten 1:0.

Von diesem Nackenschlag erholten sich die Gäste nicht mehr. Zwar versuchten sie nochmal zum Ausgleich zu kommen, doch Torwart Thomas "Tom" Mielke war ein stets sicherer Rückhalt und auch die Abwehr der Warngauer war stets im Bilde.

Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte der Mann des Tages, Tobias "Tobi" Gsinn raus, der den besten Wörnsmühler Matthias Fichtner mehr oder weniger die kompletten 90 Spielminuten abmeldete.

Mit diesem Heimsieg ist man nun bereit für das absolute Highlight des kommmenden Spieltages. Das Spiel des Jahres steht vor der Tür und es kommt zum heiß ersehnten Derby gegen die "Vorm "Woid" dem TSV Hartpenning. Das Team von Trainer Daniel Maier ist heiß wie Frittenfett auf diese Begegnung!

Los geht es am kommenden Sonntag, den 25. Mai 2025. Anpfiff im Warngauer Sportpark ist um 14 Uhr. Es ist das letzte Heimspiel der Warngauer Jungs. Wir freuen uns wie immer auf zahlreiche Fans und Schlachtenbummler.

Heya SVW!