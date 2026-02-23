BFV zeichnet 21 verdiente Referees aus

Woche für Woche im Einsatz – jetzt im Rampenlicht: Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat im Rahmen der Aktion „Danke Schiri“ erneut 21 Referees aus dem Freistaat geehrt – stellvertretend für alle Unparteiischen im bayerischen Amateurfußball. Im Münchner „Haus des Fußballs“ überreichten der im BFV-Präsidium für das Schiedsrichterwesen zuständige Vizepräsident Robert Schraudner, Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer sowie Michael Oschmann (CEO Das örtliche/SELLWERK) die Auszeichnungen für alle sieben Bezirke in jeweils drei Kategorien: Schiedsrichterin, Schiedsrichter U50 und Schiedsrichter Ü50. Die Laudationen hielten die Bezirks-Schiedsrichterobmänner, die allesamt in die BFV-Zentrale gekommen waren.
"Ein herzliches Dankeschön für euren unermüdlichen Einsatz. Ihr sorgt Woche für Woche dafür, dass in Bayern der Ball rollt. Ihr steht nicht nur auf dem Platz, sondern übernehmt Verantwortung über das Spiel hinaus, koordiniert Abläufe und stellt sicher, dass jeder Spieltag reibungslos verläuft. Kurz gesagt: Ohne euch wäre Fußball in Bayern nicht denkbar“, sagte Schraudner bei der Ehrungsveranstaltung, im Anschluss derer die Geehrten die Show „Hot Spot“ im Münchner GOP Varieté-Theater besuchten.
Sven Laumer ergänzte: "Unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Bayern leisten Außergewöhnliches und verdienen höchsten Respekt. Mit ‚Danke Schiri‘ machen wir dieses Engagement Jahr für Jahr sichtbar. Die Auszeichnung ist dabei weit mehr als ein Dank für starke Leistungen auf dem Platz – sie steht für eine Haltung, für ehrenamtliche Verantwortung und für Integrität, von denen unsere Gesellschaft mehr braucht denn je. Die heute Geehrten stehen beispielhaft für all jene, die mit Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein nicht nur unseren Sport ermöglichen, sondern auch einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander leisten.“
Eine Schiedsrichterin sowie zwei Schiedsrichter wurden stellvertretend für die über 18.000 aktiven und passiven Referees im Freistaat besonders gewürdigt und dürfen auf Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Bundestreffen nach Frankfurt am Main reisen: Janine Schoch (Kategorie: Schiedsrichterin), Tobias Fenkl (Kategorie: Schiedsrichter U50) und Wilhelm Hirsch (Kategorie Schiedsrichter Ü50). Die Bedeutung der Veranstaltung spiegelte sich auch in der prominenten Gästeliste wider: Neben Schraudner und Laumer waren auch Tobias Baumann, Florian Neiber, Alexander Schkarlat und Michael Völk aus dem Verbands-Schiedsrichterausschuss (VSA) vor Ort.
Die Siegerinnen und Sieger im Überblick
Landessiegerinnen und Sieger
Weiblich: Janine Schoch (DJK Stralsbach)
U50: Tobias Fenkl (SV Heubach)
Ü50: Wilhelm Hirsch (SV Floss)
Oberbayern
Weiblich: Anna von Stein (TSV Zorneding)
U50: Daniel Weise (SV Zuchering)
Ü50: Josef Kurzmeier (SV Ramerberg)
Niederbayern
Weiblich: Christina Ilg (SV Perlesreut)
U50: Matthias Fröhlich (DJK SB Straubing)
Ü50: Konrad Freilinger (DJK TSV Dietfurt/Rott)
Schwaben
Weiblich: Angelina Reitmeir (TSV Schiltberg)
U50: Tobias Beyrle (TSV 1862 Friedberg)
Ü50: Franz Kuen (FC 98 Auerbach-Stetten)
Oberpfalz
Weiblich: Johannah Block (1. FC 1919 Viechtach)
U50: Lukas Schwendner (DJK Ensdorf)
Ü50: Wilhelm Hirsch (SV Floss)
Oberfranken
Weiblich: Elke Günthner (DJK-SV Geisfeld)
U50: Tobias Fenkl (SV Heubach)
Ü50: Franz-Josef Leicht (TSV 1860 Staffelstein)
Mittelfranken
Weiblich: Lena Kohlitz (SV Poppenreuth-Fürth)
U50: Sebastian Lang (FC Trautmannshofen/Laabertal)
Ü50: Benno Dorn (SV Buckenhofen)
Unterfranken
Weiblich: Janine Schoch (DJK Stralsbach)
U50: Thomas Habermann (FC Ober-/Mittelstreu)
Ü50: Helmut Wittiger (Ochsenfurter FV)