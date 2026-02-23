BFV zeichnet 21 verdiente Referees aus Aus jedem der sieben Bezirke wurden jeweils drei Unparteiische geehrt von PM / BFV · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

Die niederbayerischen Danke-Schiri-Sieger 2026: (v.l.n.r) Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer, Michael Oschmann (CEO Das Örtliche/SELLWERK), Konrad Freilinger (DJK TSV Dietfurt/Rott), Christina Ilg (SV Perlesreut), Matthias Fröhlich (DJK SB Straubing) Bezirks-Schiedsrichterobmann Stefan Dorfner und BFV-Vizepräsident Robert Schraudner. – Foto: Sebastian Dirschl / BFV

Woche für Woche im Einsatz – jetzt im Rampenlicht: Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat im Rahmen der Aktion „Danke Schiri“ erneut 21 Referees aus dem Freistaat geehrt – stellvertretend für alle Unparteiischen im bayerischen Amateurfußball. Im Münchner „Haus des Fußballs“ überreichten der im BFV-Präsidium für das Schiedsrichterwesen zuständige Vizepräsident Robert Schraudner, Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer sowie Michael Oschmann (CEO Das örtliche/SELLWERK) die Auszeichnungen für alle sieben Bezirke in jeweils drei Kategorien: Schiedsrichterin, Schiedsrichter U50 und Schiedsrichter Ü50. Die Laudationen hielten die Bezirks-Schiedsrichterobmänner, die allesamt in die BFV-Zentrale gekommen waren.

"Ein herzliches Dankeschön für euren unermüdlichen Einsatz. Ihr sorgt Woche für Woche dafür, dass in Bayern der Ball rollt. Ihr steht nicht nur auf dem Platz, sondern übernehmt Verantwortung über das Spiel hinaus, koordiniert Abläufe und stellt sicher, dass jeder Spieltag reibungslos verläuft. Kurz gesagt: Ohne euch wäre Fußball in Bayern nicht denkbar“, sagte Schraudner bei der Ehrungsveranstaltung, im Anschluss derer die Geehrten die Show „Hot Spot“ im Münchner GOP Varieté-Theater besuchten.

Sven Laumer ergänzte: "Unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Bayern leisten Außergewöhnliches und verdienen höchsten Respekt. Mit ‚Danke Schiri‘ machen wir dieses Engagement Jahr für Jahr sichtbar. Die Auszeichnung ist dabei weit mehr als ein Dank für starke Leistungen auf dem Platz – sie steht für eine Haltung, für ehrenamtliche Verantwortung und für Integrität, von denen unsere Gesellschaft mehr braucht denn je. Die heute Geehrten stehen beispielhaft für all jene, die mit Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein nicht nur unseren Sport ermöglichen, sondern auch einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander leisten.“

Eine Schiedsrichterin sowie zwei Schiedsrichter wurden stellvertretend für die über 18.000 aktiven und passiven Referees im Freistaat besonders gewürdigt und dürfen auf Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Bundestreffen nach Frankfurt am Main reisen: Janine Schoch (Kategorie: Schiedsrichterin), Tobias Fenkl (Kategorie: Schiedsrichter U50) und Wilhelm Hirsch (Kategorie Schiedsrichter Ü50). Die Bedeutung der Veranstaltung spiegelte sich auch in der prominenten Gästeliste wider: Neben Schraudner und Laumer waren auch Tobias Baumann, Florian Neiber, Alexander Schkarlat und Michael Völk aus dem Verbands-Schiedsrichterausschuss (VSA) vor Ort. Die Siegerinnen und Sieger im Überblick Landessiegerinnen und Sieger Weiblich: Janine Schoch (DJK Stralsbach)

U50: Tobias Fenkl (SV Heubach)

Ü50: Wilhelm Hirsch (SV Floss)

Die oberbayerischen Danke-Schiri-Sieger 2026: (v.l.n.r) Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer, Michael Oschmann (CEO Das Örtliche/SELLWERK), Josef Kurzmeier (SV Ramerberg), Anna von Stein (TSV Zorneding), Daniel Weise (SV Zuchering) Bezirks-Schiedsrichterobmann Gerhard Kirchbichler und BFV-Vizepräsident Robert Schraudner.





Oberbayern Weiblich: Anna von Stein (TSV Zorneding)

U50: Daniel Weise (SV Zuchering)

Ü50: Josef Kurzmeier (SV Ramerberg) Niederbayern Weiblich: Christina Ilg (SV Perlesreut)

U50: Matthias Fröhlich (DJK SB Straubing)

Ü50: Konrad Freilinger (DJK TSV Dietfurt/Rott)





Die schwäbischen Danke-Schiri-Sieger 2026: (v.l.n.r) Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer, Michael Oschmann (CEO Das Örtliche/SELLWERK), Franz Kuen (FC 98 Auerbach-Stetten), Tobias Beyrle (TSV 1862 Friedberg), Angelina Reitmeir (TSV Schiltberg) Bezirks-Schiedsrichterobmann Thomas Färber und BFV-Vizepräsident Robert Schraudner.





Schwaben Weiblich: Angelina Reitmeir (TSV Schiltberg)

U50: Tobias Beyrle (TSV 1862 Friedberg)

Ü50: Franz Kuen (FC 98 Auerbach-Stetten)





Die Danke-Schiri-Sieger 2026 aus der Oberpfalz: (v.l.n.r) Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer, Michael Oschmann (CEO Das Örtliche/SELLWERK), Wilhelm Hirsch (SV Floss), Johannah Block (1. FC 1919 Viechtach), Lukas Schwendner (DJK Ensdorf) Bezirks-Schiedsrichterobmann Markus Weigert und BFV-Vizepräsident Robert Schraudner.





Oberpfalz Weiblich: Johannah Block (1. FC 1919 Viechtach)

U50: Lukas Schwendner (DJK Ensdorf)

Ü50: Wilhelm Hirsch (SV Floss)

Die oberfränkischen Danke-Schiri-Sieger 2026: (v.l.n.r) Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer, Michael Oschmann (CEO Das Örtliche/SELLWERK), Elke Günthner (DJK-SV Geisfeld), Bezirks-Schiedsrichterobmann Stefan Klerner und BFV-Vizepräsident Robert Schraudner. Es fehlen: Tobias Fenkl (SV Heubach) und Franz-Josef Leicht (TSV 1860 Staffelstein).





Oberfranken Weiblich: Elke Günthner (DJK-SV Geisfeld)

U50: Tobias Fenkl (SV Heubach)

Ü50: Franz-Josef Leicht (TSV 1860 Staffelstein)





Die mittelfränkischen Danke-Schiri-Sieger 2026: (v.l.n.r) Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer, Michael Oschmann (CEO Das Örtliche/SELLWERK), Lena Kohlitz (SV Poppenreuth-Fürth), Benno Dorn (SV Buckenhofen), Sebastian Lang (FC Trautmannshofen/Laabertal) Bezirks-Schiedsrichterobmann Siegmar Seiferlein und BFV-Vizepräsident Robert Schraudner.





Mittelfranken Weiblich: Lena Kohlitz (SV Poppenreuth-Fürth)

U50: Sebastian Lang (FC Trautmannshofen/Laabertal)

Ü50: Benno Dorn (SV Buckenhofen)





Die unterfränkischen Danke-Schiri-Sieger 2026: (v.l.n.r) Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer, Michael Oschmann (CEO Das Örtliche/SELLWERK), Thomas Habermann (FC Ober-/Mittelstreu), Janine Schoch (DJK Stralsbach), Helmut Wittiger (Ochsenfurter FV) Bezirks-Schiedsrichterobmann Michael Walter und BFV-Vizepräsident Robert Schraudner.