BFV wehrt sich gegen Vorwürfe: »Entspricht nicht den Tatsachen«

BFV-Präsident Dr. Christoph Kern muss sich derzeit gegen Kritik wehren. – Foto: Imago Images

Es ist der große Aufreger rund um die Abstimmung zur Regionalliga-Reform: Die Verbände sollen die Vereine kurz vor dem Votum vor vollendete Tatsachen gestellt haben, ohne Rücksprache mit den Klubs zu halten. Statt vier Regionalligen mit jeweils 20 Teams sollen es nun nur vier Staffeln à 18 Mannschaften sein. Das sorgte für großen Unmut. Einige Vereine wie Drittligist Hansa Rostock boykottierten daraufhin die Abstimmung. Aus der Regionalliga Bayern tat die SpVgg Bayreuth ihren Unmut kund ( >>>Hier geht`s zur Stellungnahme der SpVgg Bayreuth! ). Das wiederum will der Verband nicht unkommentiert lassen und hat am Dienstagmittag eine Pressemitteilung herausgegeben, die wie folgt lautet:

"Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) stellt für sich und sein Vorgehen unmissverständlich klar, dass es im Vorfeld der jetzt durchgeführten Vereinsabstimmung zu einer möglichen Regionalliga-Reform nachweislich zu keinerlei kurzfristigen Veränderungen beim sogenannten "Kompassmodell" gekommen ist. Das Gegenteil zu behaupten, entspricht nicht den Tatsachen. Der BFV hat den Prozess stets mit maximaler Transparenz gegenüber seinen Mitgliedsvereinen geführt."



Und dann geht der BFV ins Detail: "Die Frage, wie viele Mannschaften – 18 oder 20 – beim Kompassmodell in den vier Ligen spielen würden, hatte die beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) angesiedelte Arbeitsgruppe in ihrem Abschlussbericht vom 31. März 2026 offengelassen und diese Entscheidung ausdrücklich den künftigen Regionalliga-Trägern übertragen. Exakt so wurde dies auch den bayerischen Vereinsverantwortlichen beim Treffen am 13. April 2026 kommuniziert und in der bundesweit einheitlichen DFB-Präsentation veranschaulicht dargestellt. Der BFV ist seinem Auftrag aus der AG gemeinsam mit den weiteren vier Trägern nachgekommen und hat sich am 2. Juni 2026 auf eine etablierte Ligenstärke mit 18 Mannschaften festgelegt. Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst. Eine Übergangssaison zunächst mit 20 Mannschaften und einem verstärkten Abstieg zu spielen, wäre zudem explizit möglich gewesen."