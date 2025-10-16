BFV-Vizepräsidentin für zweithöchstes Amt des DFB nominiert

Eine große Ehre für die BFV-Vizepräsidentin: Silke Raml ist für das Amt als Vizepräsidentin beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nominiert.

Der Vorstand des Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV) hat die 50 Jahre alte stellvertretende Präsidentin des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für den DFB-Bundestag am 7. November 2025 in Frankfurt am Main offiziell als seine Kandidatin benannt. Der SFV ist mit seinem Beschluss dem Antrag des BFV-Präsidiums gefolgt.

„Silke Raml ist ein echtes Kind des Amateurfußballs. Sie weiß um ihre niederbayerischen Wurzeln und bekennt sich dazu. Sie kennt den Fußball aus dem Effeff: als Spielerin, als Trainerin, in der Talentförderung und seit vielen Jahren auch in verantwortungsvollen Positionen bei uns im Landesverband – aber eben auch darüber hinaus“, sagt BFV-Präsident Christoph Kern: „Wir sind überzeugt, dass ihre vielseitige Expertise und der Blick über den Tellerrand hinaus ein Gewinn für das DFB-Präsidium sein werden.“