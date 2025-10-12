BFV-U19-Auswahl verteidigt Titel bei Süddeutschen Meisterschaft

Der alte und neue Süddeutsche Meister der U19-Junioren heißt: Bayern! Das Team von Verbandstrainer Hans Haderecker hat sich in der Sportschule Grünberg in Hessen erneut gegen die Konkurrenz aus Hessen, Württemberg, Baden, Südbaden und Mittelrhein durchgesetzt und sich wie 2024 mit der SFV-Meisterschaft gekrönt.
Zwei Siege gegen Württemberg (1:0) und Mittelrhein (2:1) und eine knappe 1:2-Niederlage gegen Hessen reichten am Ende zum Titelgewinn. "Der Sieg hier bei der Süddeutschen Meisterschaft freut mich natürlich mega für die Jungs. Das haben sie sich aber auch über die drei Spiele absolut verdient und hart erarbeitet! Wir haben uns extrem viele Chancen erspielt, teilweise auch liegengelassen. Aber sich bei dem hohen Niveau der Spiele durchzusetzen, macht mich stolz!“, sagte Verbandstrainer Hans Haderecker nach dem erneuten Triumph seiner Schützlinge und nachdem sein Team den Siegerpokal aus den Händen von BFV-Vizepräsident Jürgen Pfau überreicht bekam.
Die Spiele der BFV-Auswahl (jeweils 2x30 Minuten):
Württemberg – Bayern 0:1 (Torschütze: Tiago De Moura Moraes)
Bayern – Hessen 1:2 (Torschütze: Markus Koller)
Bayern – Mittelrhein 2:1 (Torschützen: Tiago De Moura Moraes, Markus Koller)
Abschlusstabelle:
Der Kader und das Funktionsteam:
Torhüter:
Maximilian Grimm (SV Viktoria Aschaffenburg)
Patrik Neumayer (SpVgg Hankofen-Hailing)
Feldspieler:
Fritz Amberger (ASV Cham)
Tiago De Moura Moraes (FC Würzburger Kickers)
Paul Fenzl (SpVgg SV Weiden)
Leopold Forstpointner (SV Wacker Burghausen)
Adrian Keckeisen (FC 07 Memmingen)
Markus Koller (JFG Lamer Winkel)
Moritz Leitner (SV Wacker Burghausen)
Moritz May (SV Waldeck-Obermenzing)
Arian Miftaraj (ASV Cham)
Andras Mityko (SpVgg Grün-Weiß Deggendorf 03)
Felix Schäffner (SpVgg Bayreuth)
Oleh Solomatin (SpVgg Bayreuth)
Moritz Sossau (SpVgg Landshut)
Benedikt Troffer (SpVgg Grün-Weiß Deggendorf)
BFV-Funktionsteam:
Trainer: Hans Haderecker
Co-Trainer: Franz Koller
Physiotherapeut: Thomas Kapfenberger
Zeugwart: Vladislav Kovar