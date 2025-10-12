BFV-U19-Auswahl verteidigt Titel bei Süddeutschen Meisterschaft Zwei Siege und eine Niederlage reichen der Bayernauswahl zum Turniersieg

Der alte und neue Süddeutsche Meister der U19-Junioren heißt: Bayern! Das Team von Verbandstrainer Hans Haderecker hat sich in der Sportschule Grünberg in Hessen erneut gegen die Konkurrenz aus Hessen, Württemberg, Baden, Südbaden und Mittelrhein durchgesetzt und sich wie 2024 mit der SFV-Meisterschaft gekrönt.

Zwei Siege gegen Württemberg (1:0) und Mittelrhein (2:1) und eine knappe 1:2-Niederlage gegen Hessen reichten am Ende zum Titelgewinn. "Der Sieg hier bei der Süddeutschen Meisterschaft freut mich natürlich mega für die Jungs. Das haben sie sich aber auch über die drei Spiele absolut verdient und hart erarbeitet! Wir haben uns extrem viele Chancen erspielt, teilweise auch liegengelassen. Aber sich bei dem hohen Niveau der Spiele durchzusetzen, macht mich stolz!“, sagte Verbandstrainer Hans Haderecker nach dem erneuten Triumph seiner Schützlinge und nachdem sein Team den Siegerpokal aus den Händen von BFV-Vizepräsident Jürgen Pfau überreicht bekam.



