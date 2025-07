BFV-Sportgericht weist Beschwerde von Türkspor Nürnberg ab

Das Verbands-Sportgericht (VSG) des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die Beschwerde von Türkspor Nürnberg gegen den Entscheid des mittelfränkischen Bezirks-Spielausschusses zurückgewiesen. Das Bezirks-Gremium hatte zuvor den Antrag des Vereins auf Eingruppierung in die Bezirksliga abgelehnt.

Das VSG stellte in seinem ausführlichen Urteil, das dem beschwerdeführenden Verein an diesem Donnerstag (3. Juli 2025) zugestellt worden ist und Rechtskraft erlangt hat, folgendes fest: „Aus dem Ablauf der Relegation, für die er sich als Tabellenzweiter qualifiziert hat, kann er keinen Anspruch auf ein Startrecht in der Bezirksliga ableiten. Das Verbandsrecht schränkt die nachträgliche Anfechtung von sportlich erzielten Resultaten legitimerweise ein. Dies dient dem Vertrauensschutz des gegnerischen Vereins, der Stabilität des Wettbewerbs und der Rechtssicherheit.“

Zudem heißt es in der Urteilsbegründung: „Der Beschwerdeführer kann mit materiellen Angriffen gegen die Rechtmäßigkeit der Durchführungsbestimmungen nach Austragung der Relegation nicht mehr gehört werden. Insoweit kann es dahinstehen, ob die Beschwerde zum Bezirks-Spielausschuss schon als unzulässig hätte behandelt werden können, da das verfahrensleitende Schreiben vom 14. Juni 2025 die Wochenfrist nicht wahrte. Jedenfalls war das Vorbringen des Beschwerdeführers am 14. Juni 2025 unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben mit Rücksicht auf die im Sportbetrieb herrschenden Sitten und die Abwicklung eines geordneten Verbandsbetriebs verspätet und damit verwirkt.“