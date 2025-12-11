BFV-Spitze war zu Gast in Hankofen und Ammerthal

Im Rahmen seiner Vereinsdialoge war der Bayerische Fußball-Verband (BFV) mit Präsident Christoph Kern an der Spitze sowohl bei Regionalligist SpVgg Hankofen-Hailing als auch beim Bayernliga-Klub DJK Ammerthal zu Gast. Was beide Vereine verbindet? Der ambitionierte Herrenspielbetrieb und die Herausforderung einer Jugendarbeit im ländlichen Raum.
"Zur Spitze gehört auch Breite, das sagt sich schnell", so BFV-Präsident Christoph Kern: "Ganz so einfach aber ist es nicht, gerade mit Blick auf den ländlichen Raum, wo sowohl die Niederbayern aus Hankofen als auch Ammerthal in der Oberpfalz daheim sind. Gemeinsam haben wir deshalb auf Initiative der Vereine Ansätze diskutiert und mögliche Hilfestellungen des Verbandes erörtert."
Dass beide Vereine sportlich mit den ersten Mannschaften im höherklassigen Herrenspielbetrieb etwas zu bieten haben, ist unbestritten. "Das muss der Anreiz für Kinder sein, später einmal selbst in der Regionalliga oder der Bayernliga zu spielen – die Spieler der ersten Mannschaften sind die Zugpferde, ja, eben auch Vorbilder", sagte BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium für den Spielbetrieb im Freistaat verantwortlich zeichnet. Mit dabei bei den Vereinsdialogen war auch BFV-Geschäftsführer Jürgen Igelspacher – in Hankofen zudem der niederbayerische Bezirks-Vorsitzende Harald Haase und in Ammerthal Thomas Graml, Bezirks-Vorsitzender der Oberpfalz.
SpVgg Hankofen-Hailing: positiver Blick in die Zukunft
"Es war uns wichtig, vor Ort und persönlich zu sprechen", sagt Alois Beck, 1. Vorsitzender der SpVgg Hankofen-Hailing, nach dem Vereinsdialog im Rahmen der „Pro Amateurfußball“-Kampagne des BFV: "Es war offen und ehrlich, was für uns sehr wichtig war, um unsere Situation darzustellen, aber auch die Sichtweise des BFV zu hören. Der Gedankenaustausch war gut und meiner Meinung nach fruchtend auf beiden Seiten. So haben wir uns noch besser kennengelernt und uns darauf verständigt, uns auch ich Zukunft pragmatisch über anstehende Themen auszutauschen."