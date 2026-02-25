BFV-Spielleitertagung: Strukturen werden auf Prüfstand gestellt Mehr als 90 Spielleiterinnen und Spielleiter haben am vergangenen Wochenende im niederbayerischen Bad Gögging getagt von Presseabteilung BFV · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

Der Oberbayer Andreas Mayländer ist beim BFV als künftiger Verbandsspielleiter vorgesehen – Foto: Benjamin Neubauer / BFV

Mehr als 90 Spielleiterinnen und Spielleiter des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) aus den Bereichen Herren, Senioren, Freizeit- und Breitensport sind am vergangenen Wochenende zur Arbeitstagung im niederbayerischen Bad Gögging zusammengekommen.

Den Auftakt am Samstag gestaltete BFV-Präsident Christoph Kern, der in seiner Eröffnungsrede zunächst Verbands-Spielleiter Josef Janker sowie allen Spielleiterinnen und Spielleitern ausdrücklich für ihren täglichen Einsatz an der Basis dankte. Im Mittelpunkt seines Impulsvortrags standen die anstehenden Umstrukturierungen/personellen Veränderungen innerhalb des Verbandes sowie die künftige Entwicklung des Fußballs. Kern machte deutlich, dass die kommenden Jahre von umfassenden Veränderungsprozessen geprägt sein werden – organisatorisch wie inhaltlich. Zugleich betonte er den Zusammenhalt im Verband und sagte: "Ihr seid ein unverzichtbarer Bestandteil des Spielbetriebs im Freistaat – von Präsidium und Vorstand habt ihr die volle Rückendeckung!“





Strukturen auf dem Prüfstand



Mit Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen unterstrich Kern: "Die Gesellschaft verändert sich immer schneller, deshalb müssen auch wir schneller werden. Das ist ein klarer Auftrag für die kommenden Jahre.“ Vor diesem Hintergrund kündigte er an, dass der BFV-Vorstand beim Verbandstag im Mai einen Antrag einbringen werde, der eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Verbandsstrukturen vorsieht.

Zudem appellierte der BFV-Präsident an die Spielleiterinnen und Spielleiter, ihre Rolle künftig weiterzuentwickeln: Neben der verantwortungsvollen Verwaltung der Ligen gelte es, verstärkt auch als Gestalterinnen und Gestalter aufzutreten und eigene Ideen in die Weiterentwicklung des Fußballs einzubringen. "Wir müssen uns immer wieder fragen, was wir noch besser machen können – lasst uns einfach mutig sein!“, erklärte Kern. Ein weiteres zentrales Thema bleibt die Digitalisierung. Als konkretes Beispiel nannte Kern eine Pilotphase im Kreis Augsburg, in der die Ligeneinteilung erstmals mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) unter Berücksichtigung der Fahrtstrecken zwischen den Vereinen vorgenommen wurde. Intensive Workshop-Phase zu zentralen Themen Nach dem Vortrag des BFV-Präsidenten und einem kurzen Grußwort von Harald Haase, dem Vorsitzenden des gastgebenden Fußball-Bezirks Niederbayern, begann die Workshop-Phase. In mehreren Arbeitsgruppen vertieften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zentrale Themen des Spielbetriebs. Ein Workshop beschäftigte sich unter der Leitung von Frank Seitz und Jens Reitstetter (beide Beisitzer im Verbands-Spielausschuss) sowie Walther Michel, Beisitzer im Verbands-Sportgericht, mit den auf den Kreistagen eingeholten Meinungsbildern und den geplanten Änderungen der Spielordnung, die beim Verbandstag 2026 vorgeschlagen werden sollen.







Die Ära vom aktuellen Verbandsspielleiter Josef Janker (sitzend) geht im Mai nach 16 Jahren zu Ende – Foto: Benjamin Neubauer /BFV