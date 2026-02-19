BFV setzt Pflichtspiele bis So aus - Keine Generalabsage

– Foto: Imago Images

Der Berliner Fußballverband setzt alle Pflichtspiele bis Sonntag aus. Es kommt zu keiner Generalabsage, damit die Vereine testen können. Das bestätigt Joachim Gärtner vom Berliner Fußballverband gegenüber FuPa Berlin

Der Berliner Fußball-Verband (BFV) setzt zwar alle Pflichtspiele aus, verzichtet aber bewusst auf eine Generalabsage. Das bestätigte Joachim Gärtner in einem Telefonat mit FuPa Berlin.

"Wir verzichten auf eine Generalsabsage, damit die Bezirksämter ihre Sportanlagen für den Trainings- und Testspielbetrieb offen halten können"

Schneebedeckte Plätze, Temperaturen um ein Grad und seit Wochen kein geregeltes Training: Der Berliner Athletik Klub 07 erhöht im Streit um den Jugendspielbetrieb den Druck auf den Verband – und bringt sogar Schadenersatzforderungen ins Spiel. Der Streit um den geplanten Restart des Jugendspielbetriebs in Berlin spitzt sich zu. In einem scharf formulierten Schreiben an den Jugendausschuss des Berliner Fußball-Verbands (BFV), das FuPa Berlin vorliegt, fordert BAK-07-Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu eine sofortige Generalabsage – und verbindet dies mit einer klaren Drohung.

„Der BFV muss absagen, sonst werden wir rechtliche Schritte einleiten“, lautet die zentrale Botschaft des Briefes.

Der Verband entscheidet sich auf Anraten sehr vieler Vereine nun für diesen Schritt.

