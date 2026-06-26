BFV sagt alle Juniorenspiele wegen Hitze ab – bis zu 40 Grad erwartet

Merkur Cup 2026 Kreisfinale Erding – Foto: Dominik Findelsberger

Der Bayerische Fußballverband hat für das kommende Wochenende sämtliche Spiele und Turniere im Juniorenbereich in Bayern abgesagt. Auch das Bezirksfinale der Mädchen im Merkur CUP in Lengdorf wird nachgeholt.

Wenn der Winter mal etwas länger dauert oder vielleicht zu früh einbricht, kann es schon mal vorkommen. Auch sind Absagen durch Regenwetter jedes Jahr an der Tagesordnung. Dass der Bayerische Fußballverband (BFV) nun aber für das kommende Wochenende sämtliche Spiele und Turniere im Juniorenbereich in Bayern aufgrund der starken Hitze abgesagt hat, ist in dieser Form wohl noch nicht vorgekommen. Vorhergesagte Temperaturen von bis zu 40 Grad haben aber auch auf andere Veranstaltungen im Landkreis Auswirkungen.

In Lengdorf sollte am Samstag eigentlich das Bezirksfinale der Mädchen im Merkur CUP stattfinden. Aus Landkreissicht ist der FC Lengdorf bei den Mädchen das letzte Eisen im Feuer. Doch sämtliche Bezirksfinals sind von Merkur-CUP-Boss Uwe Vaders abgesagt worden. Das Lengdorfer Bezirksfinale soll nun am Wochenende darauf stattfinden.

Probleme mit der Wechselfrist

Ein anderes Problem haben die Vereine in den höheren Nachwuchsligen. Viele hätten sich nach dem kommendem Wochenende in die Sommerpause verabschiedet. So müssen nun aber entscheidende Spiele nachgeholt werden. Doch auch im höheren Nachwuchsbereich öffnet am 1. Juli das Transferfenster, viele Wechsel sind dabei schon vollzogen worden. So wird der BFV eine Ausnahmeregelung finden müssen, da es wohl nicht möglich sein dürfte, bis kommenden Mittwoch alle Spiele neu anzusetzen und nachzuholen, und einige Clubs so möglicherweise ohne ihre Leistungsträger dastehen würden.

Die Frauen des FC Langengeisling hatten die Teilnahme am Erdinger Meistercup geplant, auch hier gab es eine Absage.

Zwar sind die meisten Herrenteams noch in der wohlverdienten Sommerpause, doch viele bereiten sich schon akribisch auf die neue Spielzeit vor. Das beste Fußballteam im Landkreis, Bayernligist Schwaig, plant für Sonntag um 17 Uhr das Testspiel gegen die in die Regionalliga abgestürzten Löwen. Testspiele sollen nicht von der Regelung des BFV betroffen sein, der Verband überlasse es dabei den Clubs, ob sie ihre Spiele bestreiten. Im Schwaiger Fall soll die Partie Stand Donnerstagabend stattfinden. Anders das für heute Abend geplante Duell in Eggenfelden. Hier ist der Platz nicht bespielbar.

Die Vereine im Landkreis reagierten auf die hohen Temperaturen unter der Woche in unterschiedlicher Form. Teilweise fand das Training normal statt. Woanders wurde es verschoben oder es gab von den Trainern hitzefrei.

Bei der BSG Taufkirchen etwa entscheiden die Trainer individuell, ob bei großer Hitze Trainings und Spiele, in Absprache mit den Gästen, stattfinden oder auf andere Uhrzeiten verschoben werden, sagt Vorsitzender Franz Schlossnikl. Bei den Junioren schicke so mancher Trainer seine Spieler lieber zum Baden, wenn es zu heiß ist, so der Vorsitzende. „Die Erwachsenen haben sowieso Sommerpause und starten erst wieder im August.“ Generell mache es mehr Sinn, in den heißen Sommermonaten die Spiele auf den Samstagabend zu verlegen, als bei der größten Hitze zu spielen. „Da ist es angenehmer und es kommen auch mehr Zuschauer.“

„Im Herrenbereich ist momentan Pause. Da gibt’s aktuell nichts abzusagen oder zu verschieben“, sagt Martin Lechner vom SC Moosen. Der Jugendbereich des SCM trainiere aktuell schon, aber dem Wetter angepasst, so der Abteilungsleiter Fußball, also keine Konditionseinheiten, sondern spielen und Torschießen, alles, was körperlich nicht so anstrengend sei. Und natürlich immer ganz viele Trinkpausen. „Die sind ganz wichtig bei der Hitze.“ Ab der C-Jugend aufwärts beginne das Training aktuell eine Stunde später. „Wir lassen auch mal den Rasensprenger laufen, das sorgt für Abkühlung und macht Spaß.“

Rasen in Altenerding ist verbrannt

Nicht nur der Gesundheit setzt die Hitze in Verbindung mit hoher UV-Belastung zu. Auch die Plätze im Landkreis haben damit so ihre Schwierigkeiten. So ist seitens der SpVgg Altenerding zu hören, dass der neu angelegte Sportplatz an der Landgerichtsstraße verbrannt ist. Auf den stumpfen Heustängeln ist an Fußballspielen nicht zu denken. So wurde der Platz gesperrt.

Der Zeitplan des großen Kletterwettkampfs des Erdinger Alpenkranzls wurde derweil geändert. Klettern werde durch hohe Temperaturen nicht nur körperlich stark erschwert – man rutsche an den heißen Klettergriffen leichter ab. So startet der Wettkampf der Erwachsenen zwei Stunden später, also mit der Qualifikation ab 16 Uhr, das Finale ab 20 Uhr. Wegen der Hitze müssen möglicherweise auch die Qualifikationskriterien verändert werden; statt einer Gesamtpunktzahl könnte nur eine Route (die schwerste gekletterte) entscheiden, weil mehrere schwere Routen kaum zu bewältigen sein werden. Bei den Kindern bleibt alles wie gehabt (10 bis 13 Uhr). Das Sommerfest beginnt nun erst um 18 Uhr (statt 17 Uhr), das Rahmenprogramm erst ab 16 Uhr.