BFV sagt 4400 Fußballspiele am Wochenende wegen Hitze ab

Die Hitze macht allen zu schaffen: Am Wochenende ruht der Ball. Der BFV hat von heute bis Sonntag alle offiziellen Spiele und Turniere abgesagt. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der Bayerische Fußball-Verband streicht alle Verbandsspiele und Turniere von Freitag bis Sonntag. Betroffen sind fast 4400 Partien im Junioren-Bereich und mehrere Landesmeisterschaften.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat aufgrund der weiterhin extrem hohen Temperaturen sämtliche von ihm organisierten Verbandsspiele sowie -turniere für das kommende Wochenende, 26. bis 28. Juni, im gesamten Freistaat abgesagt. Dies teilte der BFV in einer Pressemitteilung am Donnerstagvormittag mit.

„Wir haben eine Fürsorgepflicht und der kommen wir mit dieser Entscheidung nach“, sagt BFV-Präsident Christoph Kern: „Der Schutz der Gesundheit hat für uns oberste Priorität. Insbesondere Kinder und Jugendliche möchten wir nicht unnötig gesundheitlichen Risiken durch hohe Temperaturen und körperliche Belastung aussetzen. Fußball soll Freude bereiten – aber nicht auf Kosten der Gesundheit. Deshalb ist die Absage unter diesen Bedingungen die richtige Entscheidung.“

Während bei Frauen und Herren bereits die Sommerpause eingeläutet ist, sind von der Absage des BFV bayernweit fast 4400 Partien im Saisonendspurt bei den Juniorinnen und Junioren betroffen. Der BFV hat darüber hinaus neben allen Minifußball-Festivals auch das Turnier um den „Erdinger Meister-Cup“ in Gaimersheim, das Landesfinale des U15-Junioren-Verbandspokals in Rödental sowie die Bayerische Meisterschaft der Ü40-Herren in Schierling abgesagt. Zudem findet die Endrunde des Futsal-Verbandspokals in Erlangen nicht statt.

Ebenfalls betroffen ist der Merkur CUP, das weltweit größte E-Jugendturnier seiner Art: Die Bezirksqualifikation der Buben und das Bezirksfinale der Mädchen mit Beteiligung von Ebersberger Landkreisvereinen wurden abgesagt und werden voraussichtlich um eine Woche verschoben.