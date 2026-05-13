BFV reformiert Spielordnung: Zeitstrafe fliegt – Paragraf 34 wird kürzer BFV-Verbandstag in Bad Gögging von Julian Betzl · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

In seine zweite Amtszeit als BFV-Präsident geht (sitzend, 5.v.li.) Christoph Kern mit seinem Vorstandsteam und den Ehrenmitgliedern (siehe Extrabericht). – Foto: ALEXANDRA BEIER/BFV

Der BFV hat die umstrittene Spielordnung neu gefasst. Die Zeitstrafe fliegt raus, der Paragraf 34 wird präzisiert. Gelb-Rot-Sperre ab den Landesligen.

Neuwahlen, Leitanträge und Reformen: Die 244 stimmberechtigten Delegierten haben beim 27. Ordentlichen Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) in Bad Gögging wichtige und weitreichende Entscheidungen für den bayerischen Amateurfußball getroffen. Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung stand die vollständig neu gefasste Spielordnung, die laut BFV „eine moderne, verständliche und rechtssichere Grundlage für den Spielbetrieb der kommenden Jahre schafft“ und zum 1. Juli in Kraft tritt. 15-Tage-Regel auf ein Spiel verkürzt Hervorzuheben ist die Änderung des vielfach diskutierten – und auch kritisierten – Paragrafen 34, der den Einsatz von Spielerinnen und Spielern in verschiedenen Mannschaften eines Vereins im Meisterschaftsspielbetrieb von der C-Klasse bis zur Bayernliga regelt. Mit einer überragenden Mehrheit beschlossen die Vereinsvertreter eine Neufassung, wodurch Paragraf 34 kürzer und prägnanter wurde.

Künftig darf eine Spielerin oder ein Spieler nach einem Einsatz in der höherklassigen Mannschaft – unabhängig von der Einsatzdauer – im nächsten Meisterschaftsspiel der unterklassigen Mannschaft nicht mitwirken. Bislang galt bei einem Einsatz in der ersten Halbzeit eine Sperre von zwei Partien oder maximal 15 Tagen. Neu eingeführt werden zudem allgemeine Ausnahmen für alle betroffenen Ligen: Ein U23-Spieler sowie zwei Spieler, die erst in der zweiten Halbzeit der höherklassigen Mannschaft eingesetzt wurden, bleiben weiterhin spielberechtigt. Zwei Joker und ein U23-Spieler auf Kreisebene Für Vereine, bei denen beide betroffenen Mannschaften auf Kreisebene aktiv sind, gibt es zusätzliche Erleichterungen: Je nach Spielklasse der unteren Mannschaft dürfen beliebig viele Spieler aus der zweiten Halbzeit eingesetzt werden. Spielt die unterklassige Mannschaft in der Kreis- oder A-Klasse ist ein weiterer Spieler einsatzberechtigt. In A-Klasse (unterste Liga im Kreis), B-Klasse und C-Klasse erhöht sich die Zahl der zusätzlich einsatzberechtigten Joker, die in Halbzeit eins auf dem Feld standen auf zwei.