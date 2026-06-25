BFV reagiert auf Hitzewelle und setzt Zeichen Alle für das kommende Wochenende terminierten Verbandspiele und Turniere werden abgesetzt von PM BFV · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

Die aktuell sehr hohen Temperaturen sind für die Fußballer nicht nur eine Qual, sondern mitunter auch gesundheitsgefährdend – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) sagt aufgrund der weiterhin extrem hohen Temperaturen sämtliche von ihm organisierten Verbandsspiele sowie -turniere für das kommende Wochenende (26. bis 28. Juni 2026) im gesamten Freistaat ab. Nicht betroffenen von dieser Vorgabe sind Testspiele, die im Herrenbereich bereits wieder rege ausgetragen werden.

"Wir haben eine Fürsorgepflicht und der kommen wir mit dieser Entscheidung nach", sagt BFV-Präsident Christoph Kern und fügt folgendes Statement hinzu: "Der Schutz der Gesundheit hat für uns oberste Priorität. Insbesondere Kinder und Jugendliche möchten wir nicht unnötig gesundheitlichen Risiken durch hohe Temperaturen und körperliche Belastung aussetzen. Fußball soll Freude bereiten – aber nicht auf Kosten der Gesundheit. Deshalb ist die Absage unter diesen Bedingungen die richtige Entscheidung."





4400 Spiele sind betroffen Während bei Frauen und Herren bereits seit ein paar Wochen die Sommerpause eingeläutet ist, sind von der Absage des BFV bayernweit fast 4400 Partien im Saisonendspurt bei den Juniorinnen und Junioren betroffen. Der Bayerische Fußball-Verband hat darüber hinaus neben allen Minifußball-Festivals auch das Turnier um den "Erdinger Meister-Cup" in Gaimersheim, das Landesfinale des U15-Junioren-Verbandspokals in Rödental sowie die Bayerische Meisterschaft der Ü40-Herren in Schierling abgesagt. Zudem findet die Endrunde des Futsal-Verbandspokals in Erlangen nicht statt. Wann und ob die Events nachgeholt werden, ließ der Bayerische Fußball-Verband in seiner Pressemitteilung nicht wissen. Noch in Klärung ist, ob die für die kommenden Tage angesetzten Kreispokal-Spiele, die ja seit ein paar Jahren unter "Privatspiele" laufen, ausgetragen werden.









Am Wochenende soll das Thermometer laut der Wetterprognosen in manchen Regionen die 40 Grad-Marke knacken. Temperaturen, die im Freistaat in den vergangenen Jahrzehnten absoluten Seltenheitswert hatten und die nachweislich bei sportlicher Betätigung gesundheitsgefährdend sind.