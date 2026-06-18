BFV-Präsidialmitglied: „Hürtürkel wäre komplett raus"

Joachim Gärtner vom Berliner Fußball Verband – Foto: Frank Arlinghaus

Vor dem Hinspiel der Relegation zur Berlin-Liga zwischen den Sportfreunden Johannisthal und dem Köpenicker FC spricht FuPa Berlin mit Joachim Gärtner, Präsidialmitglied des Berliner Fußball-Verbands für den Spielbetrieb. Themen waren neben dem Aufstiegsduell auch das Foto- und Regelchaos der vergangenen Saison, offene Gerichtsverfahren und die Insolvenz von Hürtürkel

Hier das Interview: FuPa Berlin:

Joachim, willkommen. Stimme uns zunächst auf das heutige Relegationsspiel ein. Joachim Gärtner:

Hallo Frank, grüß dich. Das wird eine spannende Angelegenheit. Beide Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe, da entscheiden oft Kleinigkeiten. Heute wird der erste Schritt gemacht, am Sonnabend folgt dann das Rückspiel. Danach wissen wir, wer den Aufstieg in die Berlin-Liga geschafft hat. FuPa Berlin: Viele fragen sich, warum die beiden Zweitplatzierten der Landesligen nicht direkt aufsteigen ? Joachim Gärtner: Die Situation ergibt sich aus der Auf- und Abstiegsregelung. In der Regel haben wir drei Absteiger aus der Berlin-Liga, entsprechend steigen drei Mannschaften aus den Landesligen auf. Die beiden Landesliga-Meister steigen direkt auf, der dritte Aufstiegsplatz wird zwischen den beiden Zweitplatzierten ausgespielt. Eine Ausnahme gab es in Jahren, in denen kein Berliner Verein aus der Oberliga abgestiegen ist. Dann wurde ein zusätzlicher Platz frei und beide Vizemeister konnten direkt aufsteigen.

– Foto: Frank Arlinghaus

FuPa Berlin: Die Saison war geprägt von zahlreichen Streitfällen – Stichwort Fotochaos, Regelchaos oder die Insolvenz von Hürtürkel. Viele Entscheidungen sind noch immer offen, obwohl die Spielzeit bereits beendet ist. Wie kann das sein? Joachim Gärtner: Viele Vereine haben offenbar die Chance gesehen, am grünen Tisch noch etwas zu erreichen und deshalb Rechtsmittel eingelegt. Da wurde teilweise sehr viel ausprobiert. Die Einspruchsgebühr von 35 Euro hat dabei sicherlich niemanden abgeschreckt. Vor rund zehn Tagen hatten wir noch 15 offene Verfahren vor dem Verbandsgericht und weitere 25 vor dem Sportgericht. Diese Fälle werden nach und nach abgearbeitet. Wichtig ist aber: Auf die Arbeit der Sportrichter haben wir keinen Einfluss. Die Gerichte sind unabhängig und entscheiden in der Zeit, die sie für eine sorgfältige Prüfung benötigen. FuPa Berlin: Nehmen wir das Beispiel Dersimspor II. Die Mannschaft ist Meister und sportlich aufgestiegen. Gibt es dort schon Neuigkeiten? Joachim Gärtner: Nein, mir liegen keine neuen Informationen vor. Die Verantwortlichen des Verbandsgerichts lassen sich verständlicherweise nicht in die Karten schauen. Sie arbeiten gründlich und sachlich, und genau so soll es auch sein.

– Foto: Frank Arlinghaus

FuPa Berlin: Ein weiterer Fall betrifft die schon geretteten Sportfreunde aus Kladow. Beziehungsweise den Abstiegskampf. Biesdorf II könnte noch aufrücken. Droht hier noch eine längere juristische Auseinandersetzung? Joachim Gärtner: Das ist durchaus möglich. Selbst wenn ein Urteil gefällt wird, kann die unterlegene Partei den nächsten Rechtsweg beschreiten. Dann landet die Angelegenheit möglicherweise wieder vor dem Verbandsgericht. Deshalb kann sich so etwas leider hinziehen. FuPa Berlin: Was wird der BFV tun, damit sich ein solches Chaos in Zukunft nicht wiederholt? Joachim Gärtner: Fangen wir beim sogenannten Fotochaos an. Die ursprüngliche Idee war nie, dass Vereine durch Fristen oder Datumsfragen in solche Probleme geraten. In einer Verbandsgerichtsverhandlung wurde die Frage gestellt, was eigentlich ein „aktuelles Foto“ ist. Für uns war immer entscheidend, dass der Spieler eindeutig erkennbar ist. Deshalb haben wir jetzt klare Regelungen geschaffen: Beim Übergang vom Kleinfeld auf das Großfeld, vom Jugend- in den Erwachsenenbereich und anschließend alle zehn Jahre muss das Bild aktualisiert werden. Die Problematik entstand vor allem durch die Auslegung der bestehenden Regelungen. So war das ursprünglich nicht gedacht. FuPa Berlin: Hätten Geldstrafen nicht ausgereicht, anstatt Spiele zu werten? Joachim Gärtner: Darüber kann man diskutieren. Allerdings steht in der Spielordnung eindeutig, dass nur Spieler mit gültiger Spielberechtigung eingesetzt werden dürfen. Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ergeben sich daraus die bekannten Konsequenzen. FuPa Berlin: Es gab außerdem Kritik an der Zusammenlegung von Gelbsperren in Meisterschaft und Pokal. Was ändert sich hier? Joachim Gärtner: Der Beirat hat am Montag beschlossen, die Wettbewerbe wieder voneinander zu trennen. Vor einigen Jahren gab es einen Antrag, beide Bereiche zusammenzuführen. Ich hatte damals schon Bedenken geäußert. Inzwischen hat sich gezeigt, dass diese Regelung nicht praktikabel war. Deshalb gilt künftig wieder: Wer in der Meisterschaft fünf Gelbe Karten sammelt, wird dort gesperrt. Wer im Pokal drei Gelbe Karten erhält, wird im Pokal gesperrt. Die Wettbewerbe werden sauber getrennt und deutlich übersichtlicher.

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