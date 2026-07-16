BFV präsentiert viele Zahlen und zeigt sich zufrieden

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Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) setzt seinen Wachstumskurs fort: Mit 1.840.553 Mitgliedern erreicht Bayerns größter Sportfachverband und größter Landesverband des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen neuen Höchststand. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von 131.354 Mitgliedern (7,69 Prozent). Auch die Zahl der Mannschaften ist gestiegen, der Mädchen- und Frauenfußball entwickelt sich weiter positiv und sowohl bei der Trainerqualifizierung als auch im Schiedsrichterwesen zeigen die Zahlen nach oben.

"Der Fußball in Bayern wächst weiter. Die Rekord-Mitgliederzahlen und die steigende Zahl an Mannschaften sind das Ergebnis des großen Engagements unserer Vereine sowie gezielter Maßnahmen des BFV. Mit ,AufdiePlätze‘ haben wir nach Corona viele Kinder zurück auf die Sportplätze gebracht. Mit unserer laufenden Kampagne ,Lasstsiespielen‘ setzen wir darüber hinaus wichtige Impulse für den Mädchen- und Frauenfußball. Die aktuelle Statistik zeigt, dass beide Initiativen nachhaltige Wirkung entfalten. Gleichzeitig bleiben die Gewinnung neuer Spielerinnen und Spieler sowie die Unterstützung unserer Vereine zentrale Zukunftsaufgaben“, sagt BFV-Präsident Christoph Kern.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Mannschaftszahlen wider. Insgesamt sind für die Saison 2025/26 24.192 Teams gemeldet – 414 mehr als ein Jahr zuvor. Vor allem bei den Junioren- und Juniorinnenmannschaften wächst das Angebot in den Vereinen im Freistaat weiter.

Wesentlicher Treiber des Mitglieder-Plus‘ bleibt der Nachwuchsbereich. Vor allem in den jüngeren Altersklassen legten die Zahlen deutlich zu. Besonders stark fiel der Zuwachs bei den C-Junioren aus, deren Mitgliederzahl gegenüber dem Vorjahr um rund 45.900 anstieg. Auch bei den jüngsten Fußballerinnen und Fußballern sowie in mehreren Juniorinnen-Altersklassen verzeichnet die Statistik deutliche Steigerungen.

Mädchen- und Frauenfußball legt weiter zu

Besonders dynamisch entwickelt sich weiterhin der Mädchen- und Frauenfußball. Die Zahl der weiblichen Mannschaften stieg auf 1.554 und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Gleichzeitig wuchs die Zahl der aktiven Spielerinnen auf knapp 34.000. Vor allem bei den Juniorinnen melden die Vereine Jahr für Jahr steigende Zahlen.

Die Entwicklung bestätigt den Trend der vergangenen Jahre und unterstreicht die positive Resonanz auf die zuletzt verlängerte und breit angelegte BFV-Kampagne „Lasstsiespielen“, die Mädchen und Frauen für den Vereinsfußball begeistern und nachhaltig stabile Strukturen schaffen soll.

Rekordwerte bei Trainerqualifizierung und Schiedsrichtern

Auch abseits des Spielbetriebs gibt es bemerkenswerte Entwicklungen. 2025 wurden insgesamt 4.578 Trainerqualifikationen und Lizenzen vergeben. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders gefragt waren die neuen Kindertrainer-Zertifikate und Trainer-C-Lizenzen. Um die Qualifizierung des Vereinspersonals im Nachwuchsbereich flächendeckend zu steigern hat der BFV im November 2025 zusammen mit den damals acht bayerischen Profi-Klubs und der BFV-Sozialstiftung die „Kinderfußball-Allianz“ gegründet, bei der in den folgenden vier Jahren die Kindertrainer-Ausbildung für bis zu 5000 Trainerinnen und Trainer aus den bayerischen Amateurvereinen finanziert werden.

Weiter positiv entwickelt sich zudem der Schiedsrichterbereich. Die Zahl der aktiven Unparteiischen stieg auf 11.387. Gleichzeitig konnten zahlreiche neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gewonnen werden, die insgesamt für ein Plus von 314 bei den bayerischen Unparteiischen sorgen.

Einzelne Kennzahlen rückläufig – Minifußball sorgt für Veränderungen

Neben den vielen positiven Entwicklungen zeigt die Statistik auch einige Bereiche, die weiterhin Aufmerksamkeit erfordern. So sank die Zahl der Erstregistrierungen gegenüber der Vorsaison um 12,35 Prozent auf 49.228. Auch die Zahl der aktiven Spielerinnen und Spieler ging leicht um 0,56 Prozent auf 409.600 zurück. Zudem verringerte sich die Zahl der Vereine geringfügig von 4.447 auf 4.433, während auch die Freizeitmannschaften leicht rückläufig waren.

Bei der Einordnung dieser Werte ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich die Rahmenbedingungen im Kinderfußball in den vergangenen Jahren grundlegend verändert haben. Mit der flächendeckenden Einführung des Minifußballs in den Altersklassen der G-, F- und E-Junioren hat sich Wettbewerbsstruktur geändert. Die für die DFB-Statistik relevanten Daten basieren in weiten Teilen auf den Informationen aus dem Elektronischen Spielbericht (ESB). Im Minifußball kommt dieses System in der Regel jedoch nicht zum Einsatz. Dadurch ist die statistische Vergleichbarkeit mit früheren Jahren teilweise eingeschränkt. Im Minifußball reicht zudem bereits ein Freundschaftsspielrecht aus, bei Minifußball-Festivals der G-Junioren ist sogar die bloße Vereinsmitgliedschaft ausreichend, wobei in diesen Altersklassen auch im Sinne niedriger Einstiegshürden in den Vereinen auch keine stringente Passkontrolle stattfindet.

Ähnliches gilt für die Mannschaftszahlen. Im Minifußball wird in kleineren Spielformen wie 3-gegen-3 oder 5-gegen-5 gespielt. Mannschaftsmeldungen lassen sich deshalb nur eingeschränkt mit den klassischen Teamstrukturen früherer Jahre vergleichen. Die Zahl der Mannschaften zeigt zwar die Entwicklung des Spielangebots, erlaubt aber nur bedingt Rückschlüsse auf die tatsächliche Anzahl der am Spielbetrieb beteiligten Kinder.