BFV-Pokal: Die 64 Teilnehmer stehen fest

Boarding completed: Das Teilnehmerfeld für die 1. BFV-Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb der Saison 2025/26 steht fest. Am Montagabend löste mit dem FC Dingolfing, der den SV Schalding-Heining in einem dramatischen Derby mit 6:3 nach Elfmeterschießen besiegte, das letzte verbliebene Ticket.

Insgesamt sind 64 Mannschaften in der 1. BFV-Hauptrunde dabei. Dazu zählen die 22 Kreispokal-Sieger, die Regionalligisten der vergangenen Spielzeit 2024/25 (keine Zweiten Mannschaften) und 24 Teams aus der Qualifikation der Bayern- und Landesligisten. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die Drittligisten der Saison 2024/25, TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04, SpVgg Unterhaching und Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg.





Die Auslosung der 1. BFV-Hauptrunde, bei der sich die 22 bayerischen Kreispokal-Sieger gemäß den Durchführungsbestimmungen erneut ihren „Wunschgegner“ aussuchen dürfen, findet an diesem Freitag (11. Juli) in der Spielbank Bad Kötzting statt und wird ab 18.30 Uhr live auf dem YouTube-Kanal des BFV übertragen.







3. Liga (4)