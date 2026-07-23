BFV-Nachwuchsleistungszentren: Es gibt weiter 16 Standorte

Die SpVgg SV Weiden gehört ebenfalls zu den 16 bayerischen Nachwuchsleistungszentren – Foto: Dagmar Nachtigall

"Wir schauen uns regelmäßig die Arbeit in unseren BFV-Nachwuchsleistungszentren an und stehen für eine optimale und flächendeckende Förderung unserer bayerischen Talente auch im engen Austausch mit den Verantwortlichen an unseren NLZ-Standorten. Dort, wo wir Verbesserungspotenziale sehen, erarbeiten wir mit den zuständigen Vereinen gemeinsame Lösungen und drehen an den entsprechenden Stellschrauben. In diesem Jahr sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir – anders als im Vorjahr – für die neue Saison keine Änderung an der Struktur mit unseren 16 BFV-NLZs vornehmen", sagt Jürgen Pfau zur aktuellen Entscheidung des Kernleitungsteams, dem neben Pfau auch Verbands-Jugendleiter Joachim Fuchs sowie drei weitere Mitglieder des Verbands-Jugendausschusses (VJA), ein Mitglied des Verbands-Frauen und Mädchenausschusses, BFV-Hauptabteilungsleiter Sport Daniel Kirchner mit zwei weiteren BFV-Mitarbeitern der BFV-Jugendabteilung, zwei Verbandstrainer sowie die vier bayerischen Stützpunktkoordinatoren angehören.



