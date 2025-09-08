Bfv-Kreisklasse A2 Karlsruhe: SV Völkersbach – VfB Grötzingen, 2:6 (0:

Für das 1:0 und 2:0 war Sebastian Svitac verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (15./33.). Mit dem 3:0 von Qoyum Musa für VfB Grötzingen war das Spiel eigentlich schon entschieden (35.). Der Gast konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei Team von Coach Patrick Welle. Lukas Chatzitheodorou ersetzte Markus Benz, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. SV Völkersbach rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Mattis Wagner (47.) und Dennis Böhm (56.) brachten VfB Grötzingen mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Das 1:5 von SV Völkersbach stellte Julian Herm sicher (70.). Der sechste Streich von VfB Grötzingen war Musa vorbehalten (81.). Kurz vor Ultimo war noch Robin Konstandin zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SV Völkersbach verantwortlich (84.). Als Referee Waleed Alswiriy die Begegnung beim Stand von 6:2 letztlich abpfiff, hatte VfB Grötzingen die drei Zähler unter Dach und Fach.