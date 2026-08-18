BFV gibt genaue Termine fürs Totopokal-Achtelfinale bekannt

Wer diesen Pokal holen will, muss noch vier Siege einfahren. – Foto: Wolfgang Zink

Am vergangenen Donnerstag sind die Achtelfinalpaarungen des Bayerischen Totopokals ausgelost worden. Als Regelspieltag hatte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) Dienstag, den 25. August vorgegeben. Doch schon bei der Auslosung wurde darauf hingewiesen, dass der BFV auf die beteiligten Vereine zugehen werde, um sich über einen genauen Termin abzustimmen. Nun stehen die exakten Termine für die acht Partien fest.

Di, 25. August 2026 17:45 Uhr TSV Landsberg - TSV Schwaben Augsburg Di, 25. August 2026 18:30 Uhr SpVgg SV Weiden - SSV Jahn Regensburg Di, 25. August 2026 18:30 Uhr TSV Aubstadt - SpVgg Bayreuth Di, 25. August 2026 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - VfB Eichstätt Di, 25. August 2026 19:00 Uhr SV Wacker Burghausen - FC Ingolstadt 04 Di, 01. September 2026 17:45 Uhr FC Dingolfing - SpVgg Unterhaching Di, 01. September 2026 18:30 Uhr TSV Neudrossenfeld - FC Würzburger Kickers Di, 01. September 2026 19:00 Uhr TSV 1860 München - TSV Buchbach

Wie geht`s weiter im Pokal? Die Viertelfinalpaarungen werden noch in diesem Jahr im Herbst gespielt. Entweder am Dienstag, den 22. September oder Dienstag, den 6. Oktober. Ausweichtermine wären Samstag, der 26. September, Samstag, der 3. Oktober oder Samstag, der 14. November im Falle einer TV-Übertragung mit Beteiligung von Drittligisten. Die Halbfinals und das Endspiel finden dann wie gewohnt im neuen Jahr statt.

Und das waren die Ergebnisse der 2. Runde:



Di., 04.08.26 TSV Abtswind - FC Würzburger Kickers 0:3

Di., 04.08.26 SpVgg Lam - VfB Eichstätt 1:3

Di., 04.08.26 FC Dingolfing - DJK Vilzing 7:6 n.E.

Di., 04.08.26 FC Memmingen - FC Ingolstadt 04 0:3

Di., 04.08.26 TSV Schwaben Augsburg - FV Illertissen 6:5 n.E.

Di., 04.08.26 SV Aubing München - TSV Landsberg 0:5

Di., 04.08.26 1. FC Lichtenfels - TSV Neudrossenfeld 1:2

Di., 04.08.26 SpVgg SV Weiden - SpVgg Ansbach 3:2

Di., 04.08.26 TSV Großbardorf - 1. FC Schweinfurt 05 0:2

Di., 04.08.26 TSV 1860 Rosenheim - SV Wacker Burghausen 0:2

Di., 04.08.26 TSV 1880 Wasserburg - TSV Buchbach 1:6

Di., 04.08.26 Viktoria Aschaffenburg - TSV Aubstadt 2:4

Di., 04.08.26 TSV Kornburg - SpVgg Bayreuth 2:4

Di., 11.08.26 FC Wendelstein 2017 - TSV 1860 München 1:5

Di., 11.08.26 SV Heimstetten - SpVgg Unterhaching 1:4

Mi., 12.08.26 TSV Seebach - SSV Jahn Regensburg 1:4



