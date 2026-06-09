BFV-Gericht stimmt Veritas zu - Showdown am Sonntag

Meister steht fest, Aufstiegsrennen bleibt offen
Delay Sports Berlin macht mit einem Kantersieg die Meisterschaft perfekt und ist nicht mehr einzuholen. Dahinter marschieren Spandauer FC Veritas und FC Stern Marienfelde II im Gleichschritt weiter. Beide gewinnen ihre Auswärtsspiele und gehen punktgleich in den letzten Spieltag. Während Veritas weiterhin auf die endgültige Entscheidung im Berufungsverfahren um die Wertung des 5:0-Erfolgs bei Sparta Lichtenberg II wartet, empfiehlt das Verbandsgericht nach FuPa-Informationen, die Punkte zunächst bei den Spandauern zu belassen.
Showdown am letzten Spieltag
Somit kommt es am letzten Spieltag zum großen Fernduell um das zweite Landesliga-Ticket (siehe Berichte unten). Im Tabellenkeller herrscht dagegen Klarheit: Heinersdorf (schlechtester Drittletzter der Bezirksligen), Stern Britz und Traber Mariendorf steigen ab, während Concordia Wilhelmsruh und SC Charlottenburg II gerettet sind.
Delay Sports Berlin krönt seine starke Saison mit einem 7:1-Erfolg bei Sparta Lichtenberg II und macht damit die Meisterschaft perfekt. Die Gastgeber gehen durch Jörn Zimmer sogar in Führung. Danach übernimmt der Spitzenreiter jedoch komplett die Kontrolle. Sidney Friede gleicht zunächst aus und bringt Delay wenig später in Front. Pascal Brossmann erhöht noch vor der Pause auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel treffen Orhan Yildirim und Michael Dada, ehe Sidney Friede mit zwei weiteren Toren seinen Viererpack schnürt. Der souveräne Tabellenführer steigt damit als Meister in die Landesliga auf.
FC Stern Marienfelde II bleibt im Aufstiegsrennen. Beim Grünauer BC geraten die Gäste kurz vor der Pause durch Emil Schneiderreit in Rückstand. Direkt nach Wiederbeginn gleicht Joschka von der Sitt aus. In einer offenen Partie sorgt Tobias Dellbrück Mitte der zweiten Halbzeit für den Siegtreffer. Stern bleibt damit punktgleich mit Veritas und hält die Spannung im Kampf um Platz zwei aufrecht.
Zwischen dem bereits abgestiegenen 1. Traber FC Mariendorf und dem 1. FC Lübars gibt es ein 2:2. Ammar Al-Taie bringt die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehen Tony Anozie und Lukas Longardt die Partie innerhalb weniger Minuten zugunsten der Gäste. In der Nachspielzeit rettet Hans Karaj den Mariendorfern jedoch noch einen Punkt.
Wittenauer SC Concordia gewinnt das direkte Duell gegen den SC Charlottenburg II mit 3:0. Kevin Schwill bringt die Gastgeber in Führung und legt wenig später seinen zweiten Treffer nach. Charlottenburg hält lange dagegen, kassiert aber Mitte der zweiten Hälfte durch Florian Bohm den entscheidenden dritten Gegentreffer. Trotz der Niederlage darf auch der SCC II den Ligaverbleib bejubeln.
BSV GW Neukölln setzt sich im Verfolgerduell deutlich mit 5:1 gegen SV Bosna Berlin durch. Andreas Sander bringt die Gastgeber früh in Front. Esmir Salihovic gleicht für Bosna aus, doch noch vor der Pause stellt Dino Fisekovic die Führung wieder her. Nach dem Seitenwechsel bauen Julian Wehage, Nico Junker und Oliver Bärenfeldt den Vorsprung kontinuierlich aus. Neukölln festigt damit seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.
FC Concordia Wilhelmsruh macht mit dem 4:1 gegen Stern Britz endgültig den Klassenerhalt perfekt. Serhii Honcharov bringt die Gäste zunächst in Führung. Tobias Tim Wickner gleicht noch vor der Pause aus und dreht die Partie kurz nach dem Seitenwechsel. Mit zwei weiteren Treffern schnürt Wickner einen Viererpack und sorgt für klare Verhältnisse. Während Wilhelmsruh feiern kann, steht der Abstieg von Stern Britz fest.
FC Stern Marienfelde II bleibt im Aufstiegsrennen. Beim Grünauer BC geraten die Gäste kurz vor der Pause durch Emil Schneiderreit in Rückstand. Direkt nach Wiederbeginn gleicht Joschka von der Sitt aus. In einer offenen Partie sorgt Tobias Dellbrück Mitte der zweiten Halbzeit für den Siegtreffer. Stern bleibt damit punktgleich mit Veritas und hält die Spannung im Kampf um Platz zwei aufrecht.
Spandauer FC Veritas erfüllt seine Pflichtaufgabe beim Berliner TSC und gewinnt ein torreiches Spiel mit 5:4. Mehmet Aydin bringt die Gäste früh in Führung, Laurin Bodo Windeknecht gleicht aus. Mehmet Aydin stellt den alten Abstand wieder her, ehe Ramy Jamal Raychouni auf 3:1 erhöht. Niklas Yilmaz verkürzt kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgt Raychouni für das vierte Veritas-Tor. Jorge Castro-Munoz bringt den TSC noch einmal heran, doch Mehmet Aydin macht mit seinem dritten Treffer alles klar. Ein spätes Eigentor der Gäste sorgt nur noch für Ergebniskosmetik. Veritas kämpft an zwei Fronten. Die Spandauer warten auf die Entscheidung im laufenden BFV-Verfahren nach dem 5:0 bei Sparta II. Veritas soll einen gesperrten Spieler eingesetzt haben (FuPa Berlin berichtet). Aktuell empfiehlt das BFV-Verbandsgericht (Schreiben liegt FuPa Berlin vor) die drei Punkte Veritas zu belassen. Somit kommt es am Sonntag (Spandauer erwarten Sparta II) zum Fernduell mit den punktgleichen Marienfeldern (Stern muss beim Berliner TSC antreten)
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