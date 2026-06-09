BFV-Gericht stimmt Veritas zu - Showdown am Sonntag

Veritas will am Sonntag in die Landesliga aufsteigen – Foto: Johan Engelbrecht

Meister steht fest, Aufstiegsrennen bleibt offen

Delay Sports Berlin macht mit einem Kantersieg die Meisterschaft perfekt und ist nicht mehr einzuholen. Dahinter marschieren Spandauer FC Veritas und FC Stern Marienfelde II im Gleichschritt weiter. Beide gewinnen ihre Auswärtsspiele und gehen punktgleich in den letzten Spieltag. Während Veritas weiterhin auf die endgültige Entscheidung im Berufungsverfahren um die Wertung des 5:0-Erfolgs bei Sparta Lichtenberg II wartet, empfiehlt das Verbandsgericht nach FuPa-Informationen, die Punkte zunächst bei den Spandauern zu belassen.

Showdown am letzten Spieltag

Somit kommt es am letzten Spieltag zum großen Fernduell um das zweite Landesliga-Ticket (siehe Berichte unten). Im Tabellenkeller herrscht dagegen Klarheit: Heinersdorf (schlechtester Drittletzter der Bezirksligen), Stern Britz und Traber Mariendorf steigen ab, während Concordia Wilhelmsruh und SC Charlottenburg II gerettet sind.

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