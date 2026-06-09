 2026-06-09T05:59:15.975Z

Ligabericht

BFV-Gericht stimmt Veritas zu - Showdown am Sonntag

Bezirksliga-Staffel 2: BSV Heinersdorf muss Gang in die Kreisliga antreten - Delay Sports steigt als Meister auf - Alle Begegnungen des 29.Spieltag in der Nachschau

von far · Heute, 12:48 Uhr · 0 Leser
Veritas will am Sonntag in die Landesliga aufsteigen
Veritas will am Sonntag in die Landesliga aufsteigen – Foto: Johan Engelbrecht

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Meister steht fest, Aufstiegsrennen bleibt offen

Delay Sports Berlin macht mit einem Kantersieg die Meisterschaft perfekt und ist nicht mehr einzuholen. Dahinter marschieren Spandauer FC Veritas und FC Stern Marienfelde II im Gleichschritt weiter. Beide gewinnen ihre Auswärtsspiele und gehen punktgleich in den letzten Spieltag. Während Veritas weiterhin auf die endgültige Entscheidung im Berufungsverfahren um die Wertung des 5:0-Erfolgs bei Sparta Lichtenberg II wartet, empfiehlt das Verbandsgericht nach FuPa-Informationen, die Punkte zunächst bei den Spandauern zu belassen.

Showdown am letzten Spieltag

Somit kommt es am letzten Spieltag zum großen Fernduell um das zweite Landesliga-Ticket (siehe Berichte unten). Im Tabellenkeller herrscht dagegen Klarheit: Heinersdorf (schlechtester Drittletzter der Bezirksligen), Stern Britz und Traber Mariendorf steigen ab, während Concordia Wilhelmsruh und SC Charlottenburg II gerettet sind.

Sa., 06.06.2026, 11:30 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
1
7
+Video

Delay Sports Berlin krönt seine starke Saison mit einem 7:1-Erfolg bei Sparta Lichtenberg II und macht damit die Meisterschaft perfekt. Die Gastgeber gehen durch Jörn Zimmer sogar in Führung. Danach übernimmt der Spitzenreiter jedoch komplett die Kontrolle. Sidney Friede gleicht zunächst aus und bringt Delay wenig später in Front. Pascal Brossmann erhöht noch vor der Pause auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel treffen Orhan Yildirim und Michael Dada, ehe Sidney Friede mit zwei weiteren Toren seinen Viererpack schnürt. Der souveräne Tabellenführer steigt damit als Meister in die Landesliga auf.

So., 07.06.2026, 11:00 Uhr
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
5
2
Abpfiff

FC Stern Marienfelde II bleibt im Aufstiegsrennen. Beim Grünauer BC geraten die Gäste kurz vor der Pause durch Emil Schneiderreit in Rückstand. Direkt nach Wiederbeginn gleicht Joschka von der Sitt aus. In einer offenen Partie sorgt Tobias Dellbrück Mitte der zweiten Halbzeit für den Siegtreffer. Stern bleibt damit punktgleich mit Veritas und hält die Spannung im Kampf um Platz zwei aufrecht.

So., 07.06.2026, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
2
2
Abpfiff

Zwischen dem bereits abgestiegenen 1. Traber FC Mariendorf und dem 1. FC Lübars gibt es ein 2:2. Ammar Al-Taie bringt die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehen Tony Anozie und Lukas Longardt die Partie innerhalb weniger Minuten zugunsten der Gäste. In der Nachspielzeit rettet Hans Karaj den Mariendorfern jedoch noch einen Punkt.

So., 07.06.2026, 12:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
3
0
Abpfiff

Wittenauer SC Concordia gewinnt das direkte Duell gegen den SC Charlottenburg II mit 3:0. Kevin Schwill bringt die Gastgeber in Führung und legt wenig später seinen zweiten Treffer nach. Charlottenburg hält lange dagegen, kassiert aber Mitte der zweiten Hälfte durch Florian Bohm den entscheidenden dritten Gegentreffer. Trotz der Niederlage darf auch der SCC II den Ligaverbleib bejubeln.

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
5
1
Abpfiff

BSV GW Neukölln setzt sich im Verfolgerduell deutlich mit 5:1 gegen SV Bosna Berlin durch. Andreas Sander bringt die Gastgeber früh in Front. Esmir Salihovic gleicht für Bosna aus, doch noch vor der Pause stellt Dino Fisekovic die Führung wieder her. Nach dem Seitenwechsel bauen Julian Wehage, Nico Junker und Oliver Bärenfeldt den Vorsprung kontinuierlich aus. Neukölln festigt damit seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

So., 07.06.2026, 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
4
1

FC Concordia Wilhelmsruh macht mit dem 4:1 gegen Stern Britz endgültig den Klassenerhalt perfekt. Serhii Honcharov bringt die Gäste zunächst in Führung. Tobias Tim Wickner gleicht noch vor der Pause aus und dreht die Partie kurz nach dem Seitenwechsel. Mit zwei weiteren Treffern schnürt Wickner einen Viererpack und sorgt für klare Verhältnisse. Während Wilhelmsruh feiern kann, steht der Abstieg von Stern Britz fest.

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
1
2
Abpfiff

FC Stern Marienfelde II bleibt im Aufstiegsrennen. Beim Grünauer BC geraten die Gäste kurz vor der Pause durch Emil Schneiderreit in Rückstand. Direkt nach Wiederbeginn gleicht Joschka von der Sitt aus. In einer offenen Partie sorgt Tobias Dellbrück Mitte der zweiten Halbzeit für den Siegtreffer. Stern bleibt damit punktgleich mit Veritas und hält die Spannung im Kampf um Platz zwei aufrecht.

So., 07.06.2026, 13:30 Uhr
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
4
5

Spandauer FC Veritas erfüllt seine Pflichtaufgabe beim Berliner TSC und gewinnt ein torreiches Spiel mit 5:4. Mehmet Aydin bringt die Gäste früh in Führung, Laurin Bodo Windeknecht gleicht aus. Mehmet Aydin stellt den alten Abstand wieder her, ehe Ramy Jamal Raychouni auf 3:1 erhöht. Niklas Yilmaz verkürzt kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgt Raychouni für das vierte Veritas-Tor. Jorge Castro-Munoz bringt den TSC noch einmal heran, doch Mehmet Aydin macht mit seinem dritten Treffer alles klar. Ein spätes Eigentor der Gäste sorgt nur noch für Ergebniskosmetik. Veritas kämpft an zwei Fronten. Die Spandauer warten auf die Entscheidung im laufenden BFV-Verfahren nach dem 5:0 bei Sparta II. Veritas soll einen gesperrten Spieler eingesetzt haben (FuPa Berlin berichtet). Aktuell empfiehlt das BFV-Verbandsgericht (Schreiben liegt FuPa Berlin vor) die drei Punkte Veritas zu belassen. Somit kommt es am Sonntag (Spandauer erwarten Sparta II) zum Fernduell mit den punktgleichen Marienfeldern (Stern muss beim Berliner TSC antreten)

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