BFV-Generalabsage offen: „Zirkus machen wir nicht mit"

Symboldbild – Foto: Alexander Grimm

Schneebedeckte Plätze, Temperaturen um ein Grad und seit Wochen kein geregeltes Training: Der Berliner Athletik Klub 07 erhöht im Streit um den Jugendspielbetrieb den Druck auf den Verband – und bringt sogar Schadenersatzforderungen ins Spiel

Der Streit um den geplanten Restart des Jugendspielbetriebs in Berlin spitzt sich zu. In einem scharf formulierten Schreiben an den Jugendausschuss des Berliner Fußball-Verbands (BFV), das FuPa Berlin vorliegt, fordert BAK-07-Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu eine sofortige Generalabsage – und verbindet dies mit einer klaren Drohung.

„Der BFV muss absagen, sonst werden wir rechtliche Schritte einleiten“, lautet die zentrale Botschaft des Briefes.

Auslöser sind die aktuellen Witterungsbedingungen in der Hauptstadt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und teils schneebedeckten Sportanlagen sei ein geregelter Trainingsbetrieb seit rund zweieinhalb Monaten faktisch unmöglich gewesen. Zahlreiche Bezirke hätten ihre Plätze gesperrt. Erst für Samstag werden mildere Temperaturen um acht Grad und Regen erwartet – aus Sicht des BAK jedoch viel zu spät, um einen verantwortbaren Spielbetrieb aufzunehmen.

Der Klub argumentiert vor allem mit der erhöhten Verletzungsgefahr. Nach einer langen Phase ohne wettkampfnahes Training drohten insbesondere muskuläre Verletzungen. In dem Schreiben wird daher ausdrücklich die Haftungsfrage gestellt. Sollten Spieler zu Schaden kommen, behalte sich der Verein Schadenersatzansprüche gegen den Verband vor.

Keine fairen Bedingungen

Zusätzlich wird die sportliche Fairness thematisiert. Vereine mit besseren infrastrukturellen Voraussetzungen hätten trainieren können, andere hingegen nicht. Dadurch entstünden Wettbewerbsverzerrungen. Unverständnis herrscht zudem darüber, dass im höherklassigen Herrenbereich Spieltage abgesagt wurden, während Kinder und Jugendliche antreten sol

Organisation eines U14 Spiels laut Isikdaglioglu eine Farce

Konkret kritisiert der BAK auch die kurzfristige Ab- und Wiederansetzung eines U14-Spiels ohne transparente Begründung. Dies verstärke den Eindruck mangelnder Planungssicherheit laut dem Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu:

„Der größte Zirkus ist ja, dass unser Spiel gegen Union zunächst abgesetzt und dann ohne jegliche Begründung wieder angesetzt wird. Union kann trainieren, wir nicht – und dennoch soll die Partie unter normalen Bedingungen stattfinden? Ihr könnt euren Zirkus veranstalten – aber ohne uns.“

Sollte der BFV nicht kurzfristig eine Generalabsage aussprechen, will der Verein das Sportgericht anrufen. Der Konflikt zwischen Verband und Basis erreicht damit eine neue Eskalationsstufe – mitten im Berliner Jugendfußball.

Lust auf Mitmachen?

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!