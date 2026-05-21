BFV fällt Urteile in der Berlin-Liga: So sieht die Tabelle jetzt aus

– Foto: Frank Arlinghaus

Der Berliner Fußballverband hat die ausstehenden Urteile in der Berlin-Liga gefällt. Diese haben Auswirkungen auf die Tabelle.

Das Problem: Im Spielbetrieb des Berliner Fußballverbandes zählen gelbe Karten aus Pokal- und Ligawettbewerben zusammen. Sprich: Wer sich beispielsweise unmittelbar vor einem Pokalspiel im Ligaspiel eine Gelbsperre einhandelt, muss diese im Pokalspiel absitzen. Andersrum genauso. Da der BFV hier anders als andere Landesverbände handelt, lassen sich die gelben Karten im System aber nicht richtig anzeigen. Dort werden Pokal und Liga klar getrennt. Den Überblick zu behalten, welcher Spieler wann wirklich gelbgesperrt ist, ist entsprechend umständlich. Und führte mehrfach zu Fehlern.

Einzelne Spiele wurden bereits gewertet, nun hat das Sportgericht des Berliner Fußballverbandes in allen offenen Fällen Entscheidungen getroffen und Spiele umgewertet. Auslöser dafür ist das Einsetzen von gesperrten Spielern. Das hatte für reichlich Chaos gesorgt, da eine falsche Darstellung im DFBnet-System ursächlich für das fehlerhafte Einsetzen von Spielern war.

Türkspor - Empor | neue Wertung 0:2 Frohnau - Südwest | neue Wertung 0:2 Rudow - Türkspor | neue Wertung 0:2 Füchse - BW90 | neue Wertung 0:2 SpaKi - Staaken | neue Wertung 2:0 Berliner SC - Altglienicke II | 2:0

Das Umwerten der Ergebnisse sorgt entsprechend für Verschiebungen in der Tabelle. Den aktuellen Stand findet ihr unten in der Grafik.

In der Bezirksliga Staffel 2 führte das Regelchaos zu einer echten Kuriosität.

Im Mittelpunkt steht Gürkan Özkan. Der Spieler sieht im Spiel gegen Sparta Lichtenberg II im Dezember 2025 seine fünfte verwertbare Gelbe Karte aus Pflichtspielen. Im Berliner Fußball-Verband zählen Liga- und Pokalspiele gemeinsam für Sperren. Genau das kann das DFBnet technisch allerdings nicht korrekt darstellen.

Nach Informationen von Veritas ist es gängige Praxis, dass Vereine und Staffelleiter solche Fälle manuell bearbeiten. Die Regel sieht vor, dass Vereine darauf achten müssen. Veritas informiert nach dem Sparta-Spiel sofort den zuständigen Staffelleiter darüber, dass Özkan im nächsten Pflichtspiel gesperrt ist. Im nächsten Spiel gegen den Berliner TSC wird der Spieler anschließend auch nicht eingesetzt.

Damit im DFBnet technisch das Sperrschloss erscheint, generiert der Staffelleiter später eine Gelbe Karte im System nach (Bosna Spiel Anfang November). Genau dieser Eintrag sorgt nun für die Eskalation. Für Außenstehende wirkt es dadurch so, als hätte Özkan bereits vor dem Sparta-Spiel fünf Verwarnungen gehabt.

Sparta Lichtenberg legt daraufhin Einspruch gegen die Spielwertung ein – und bekommt vor dem BFV-Sportgericht Recht. Das ursprünglich sportlich mit 5:0 gewonnene Spiel wird gegen Veritas gewertet.