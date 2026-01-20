BFV ehrt BSC Woffenbach zum 75-jährigen Vereinsjubiläum

Der BSC Woffenbach ist vom Bayerischen Fußball-Verband anlässlich seines 75-jährigen Vereinsjubiläums geehrt worden. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen eines Dankeschön-Essens des Vereins für Trainer und Betreuer.

Überreicht wurden Plakette und Urkunde von Gerald Bast, dem neuen Ehrenamtsbeauftragten im Kreis Neumarkt/Jura. Für Bast war es zugleich der erste offizielle Ehrungstermin in seiner neuen Funktion und dieser führte ihn ausgerechnet zu seinem Heimatverein. Die Auszeichnung nahm Abteilungsleiter Markus Koberstein entgegen.

In seiner kurzen Laudatio zeichnete Bast die Entwicklung des Vereins nach. Er erinnerte an Vereinsgründer Georg Fuchs, an Karl John als treibende Kraft beim Bau des Sportheims sowie an den 2017 verstorbenen Wolfgang Alscher. Alscher zählte zu den ersten Ehrenamts-Kreissiegern und war Mitglied im DFB-Hunderterclub des Jahres 2000. Vor allem im Jugendfußball habe der BSC Woffenbach durch sein Wirken hohes Ansehen erworben. Von den damals gesetzten Standards zehre der Verein noch heute, betonte Bast.