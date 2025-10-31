BFV bestätigt neue Richtlinien für Jugend-Förder-Gemeinschaften

Das Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat am 20. Oktober 2025 die neuen Richtlinien für Jugend-Förder-Gemeinschaften (JFG) endgültig bestätigt. Die von der JFG Schwarze Laber e.V. eingereichte Beschwerde gegen die Entscheidung des Verbands-Jugendausschusses vom 14. September 2025 wurde abgewiesen.

Hintergrund

Der Bayerische Fußball-Verband hatte bereits am 14. September 2025 beschlossen, die Zahl der Mannschaften pro Altersklasse in den JFGs zu begrenzen.

Ab dem Spieljahr 2026/27 gelten folgende verbindliche Regelungen:

A-, B- und C-Junioren: maximal zwei Mannschaften pro Altersklasse

D-Junioren: maximal drei Mannschaften

Ziel ist die Rückkehr zum ursprünglichen Auftrag der JFGs – nämlich die Förderung leistungsorientierter Spieler und Mannschaften.

Begründung des BFV-Präsidiums

In der Entscheidung des Präsidiums heißt es unter anderem:

„Ein JFG legt, wie das ‚Fördern‘ im Namen schon erkennen lässt, den Fokus auf eine leistungsgerechte sportliche Entwicklung der Spieler.

Das heißt in der Regel, dass die talentiertesten Spieler einer Region zusammen trainieren und höherklassig spielen sollen.

Die JFG soll Talente entwickeln, ohne diese

a) an ein Nachwuchsleistungszentrum zu verlieren,

b) auf einen späteren Wechsel dorthin vorzubereiten oder

c) die Spieler zu fördern, die nicht an ein NLZ wollen, aber dennoch sehr gute Fußballer sind. In einer JFG bündeln die interessierten Vereine einer Region ihre Kräfte. Jeder Verein gibt seine talentiertesten Spieler ab einer bestimmten Altersklasse an den Jugendförderverein ab. So entstehen Trainingsgruppen auf höherem Niveau und es besteht die Möglichkeit, sich für höhere Ligen auf Landesebene oder darüber hinaus zu qualifizieren.

So messen sich die Besten einer Region mit den Besten des Landes, ohne den Bezug zum Heimatverein zu verlieren oder aus dem heimatlichen Umfeld genommen zu werden. Sinn und Zweck der JFG war es also, den Vereinen die Möglichkeit zu geben, im Leistungsbereich am Spielbetrieb teilzunehmen.

Dieses Ziel kann aber nur erreicht werden, wenn die talentiertesten Spieler dort spielen.

Bei vielen JFG handelt es sich jedoch rein faktisch um Spielgemeinschaften.

Um den Fokus wieder auf die Talentförderung zu legen, hat der Verbands-Jugendausschuss beschlossen, die Zahl der Mannschaften zur Saison 2026/27 weiter zu reduzieren und an die Jugendordnung von DFB und BFV anzupassen.“

Weiter heißt es:

„Wie der Verbands-Jugendausschuss zutreffend festgestellt hat, nehmen in der aktuellen Saison 147 JFG mit 757 Mannschaften am Spielbetrieb teil.

Über 90 Prozent dieser Mannschaften spielen dabei auf Kreisebene und somit im Breitenfußballbereich.

Das Ziel der Talentförderung ist in den letzten Jahren von vielen Vereinen aus dem Blick geraten.“

Folgen für die JFG Schwarze Laber

Die JFG Schwarze Laber e.V. akzeptiert die Entscheidung des BFV-Präsidiums und wird die neuen Richtlinien ab der kommenden Saison umsetzen.

Der Schwerpunkt liegt künftig klar auf der Talentförderung und dem leistungsorientierten Spielbetrieb. Damit folgt die JFG ihrem Auftrag, die besten Spieler der Region gezielt weiterzuentwickeln und für den nächsten sportlichen Schritt – sei es im Herrenbereich oder in einem Nachwuchsleistungszentrum – vorzubereiten.