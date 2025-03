BFC Preussen vor Auswärtshürde, SV Lichtenberg 47 in Neustrelitz

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 22. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord verspricht Spannung auf allen Ebenen. Tabellenführer SV Lichtenberg 47 gastiert bei der TSG Neustrelitz, Verfolger BFC Preussen muss zum heimstarken FC Anker Wismar. Auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Duelle an.

TeBe steht mit 30 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld, braucht jedoch ein Erfolgserlebnis. Zuletzt setzte es ein deutliches 0:4 gegen den BFC Preussen. Der Aufsteiger aus Ahrensfelde (16 Punkte) reist dagegen mit viel Selbstvertrauen an: Nach dem 2:0-Heimerfolg über Staaken hat man den Anschluss ans untere Mittelfeld hergestellt. Das Hinspiel war ein wildes Offensivspektakel: Ahrensfelde führte zwischenzeitlich 3:0 und 4:2, verlor am Ende jedoch mit 4:5 – der Siegtreffer für TeBe fiel in der Nachspielzeit. ---

Wismar kletterte zuletzt mit einem klaren 4:1-Sieg über Neustrelitz auf Rang acht (30 Punkte) und zeigte dabei eine überzeugende Vorstellung. Nun kommt mit BFC Preussen (48 Punkte) ein anderes Team, das mit dem 4:0 gegen TeBe seine Ambitionen auf den Aufstieg erneut untermauerte. Im Hinspiel hatte Wismar gegen den Aufsteiger keine Chance und verlor deutlich mit 0:4. ---

Neustrelitz (26 Punkte) ist zuhause stets unbequem, will aber nach der enttäuschenden Leistung beim 1:4 in Wismar Wiedergutmachung leisten. Lichtenberg führt mit 49 Punkten weiterhin die Tabelle an und feierte zuletzt einen souveränen 6:0-Erfolg über den Rostocker FC. Das Hinspiel war enger als es das Tableau erwarten ließ: Lichtenberg gewann 2:1, Neustrelitz war trotz Unterzahl nach Roter Karte (70.) bis zum Schluss gefährlich. ---

Der BAK (25 Punkte) meldete sich eindrucksvoll mit einem 7:1 über Schlusslicht Rostocker FC zurück. Tasmania (33 Punkte) hingegen verlor zuletzt zu Hause mit 0:2 gegen Mahlsdorf und steht unter Zugzwang. Im Hinspiel setzte sich Tasmania mit 2:1 durch, beide Treffer fielen in der ersten Stunde, der BAK kam lediglich durch einen Foulelfmeter noch einmal heran. ---

Die Zweitvertretung von Hansa Rostock (32 Punkte) ist heimstark, verlor jedoch zuletzt überraschend mit 2:3 in Ahrensfelde. Makkabi (37 Punkte) spielte zuletzt 1:1 in Rathenow und steht als Vierter voll im Rennen um Platz drei. Das Hinspiel war ein wahres Torfestival: Nach einer 3:1-Führung der Berliner glichen die Rostocker durch einen späten Doppelschlag von Luiz Antonius Labenz noch zum 3:3 aus. ---

Staaken (16 Punkte) befindet sich mitten im Abstiegskampf und kassierte einige Niederlagen. Zuletzt verlor man 0:2 in Ahrensfelde. Mahlsdorf (41 Punkte) tritt mit Rückenwind an: Ein 2:0-Sieg bei Tasmania war der dritte Dreier in Folge. Im Hinspiel ließ Mahlsdorf nichts anbrennen und siegte souverän mit 4:0. ---

Spieltext SV Sparta - Rathenow Sparta Lichtenberg (29 Punkte) kam zu einem 3:1-Auswärtssieg in Schwerin und will diese Form nun auch im Heimspiel gegen Rathenow bestätigen. Optik (21 Punkte) rettete zuletzt in der Nachspielzeit ein 1:1 gegen Makkabi, wartet aber schon einige Partien auf einen Sieg. Das Hinspiel endete 2:2 – Sparta führte zweimal, Rathenow glich jeweils aus. ---