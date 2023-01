BFC Preussen: Vierter Neuzugang für die Rückrunde BFC Preussen aktiver denn je auf dem Transfermarkt +++ Foto: Verein

Der sportliche Leiter Pierre Seiffert verkündet den vierten Neuzugang für die Berlinliga Rückrunde. Der 23jährige Offensivspieler bringt Berlinligaerfahrung mit. In der Saison 19/20 kickte der Brasilianer Kevin Anderson Moreira Godinho für Berlin Türkspor in der höchsten Spreeklasse. In der Hinrunde lief Godinho für den 1.FC Schöneberg in der Bezirksliga auf.