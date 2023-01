BFC Preussen verpflichtet Oberligaspieler

Er stieg mit dem TUS Makkabi in die Oberliga auf. Zur neuen Saison wechselte der 27jährige Innenverteidiger zum Ludwigfelder FC in die Oberliga Süd. Sogar Regionalligaerfahrung bringt Maximilian Gerlach mit an die Malteserstraße. Beim FSV Luckenwalde (Saison 15/16). In der Oberliga (BSC Süd, Luckenwalde und Ludwigsfelde) kommt Gerlach auf über hundert Einsätze. Hier Infos vom Spieler