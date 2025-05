BFC Preussen und Mahlsdorf patzen, spektakuläres 4:4 in Neustrelitz

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 26. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord war an Dramatik kaum zu überbieten. In gleich drei der vier Sonntagsspiele fielen die entscheidenden Tore in der Nachspielzeit. Tabellenführer BFC Preussen und Verfolger BSV Eintracht Mahlsdorf ließen jeweils in letzter Minute Punkte liegen – und brachten so wieder Bewegung in den Kampf um den Aufstieg. Der SV Sparta Lichtenberg setzte sich beim Rostocker FC durch, während sich die TSG Neustrelitz und der SC Staaken in einem spektakulären 4:4 die Tore nur so um die Ohren schossen.

Die Gäste jubelten kurz vor der Pause: In der 42. Minute brachte Bohdan Kostik die Gäste mit 1:0 in Führung. Die zweite Hälfte war kaum angepfiffen, da schlug Dynamo erneut zu. In der 49. Minute war es Sarwar Osse, der auf 2:0 stellte. Wismar schüttelte sich kurz und kam nur sieben Minuten später zum Anschluss: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Niklas Tille in der 56. Minute den fälligen Foulelfmeter zum 1:2. Schwerin brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Vor 360 Zuschauern sorgte der Berliner AK für eine faustdicke Überraschung. Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Lichtenberg zeigte der BAK eine starke Leistung. In der 35. Minute brachte Fodelcio Gomes Pereira die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach der Pause kam Lichtenberg in der 66. Minute durch Sebastian Reiniger zum Ausgleich. Doch der BAK ging in der 79. Minute durch Antonio Lubaki erneut in Führung. In einer hochspannenden Schlussphase entschied erneut Fodelcio Gomes Pereira mit seinem zweiten Treffer in der 90.+2 Minute das Spiel – 3:1. Der Anschlusstreffer von Linus Jurschik in der 90.+7 Minute kam zu spät. ---

In Ahrensfelde wurde es spät dramatisch. Der Aufsteiger erkämpfte sich drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf. In der 49. Minute brachte Lucas Nico Gurklys die Hausherren in Führung. Tasmania Berlin kam in der 70. Minute durch Daniel Kaiser zum Ausgleich. Als alles auf ein Remis hinauslief, schlug Ahrensfelde in der Nachspielzeit noch einmal zu: Nick Graupner sorgte in der 90.+5 Minute für den umjubelten 2:1-Siegtreffer. Mit dem fünften Saisonsieg klettert der Aufsteiger auf 21 Punkte. ---

Der BFC Preussen ging im Heimspiel früh in Führung: Patrick Breitkreuz verwandelte in der 8. Minute einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. In der Nachspielzeit kam der TuS Makkabi: Dominic Kanyi erzielte in der 90.+2 Minute den Ausgleich für Makkabi, das damit einen unerwarteten Punkt mitnahm. Kurz zuvor sah Furkan Yildirim (90.) Gelb-Rot. ---

Die Pflichtaufgabe beim abgeschlagenen Schlusslicht erfüllte Sparta Lichtenberg mit Mühe. Daniel Hänsch brachte die Gäste in der 71. Minute mit 1:0 in Führung, Gani Gashi legte nur sechs Minuten später (77.) nach. Der Rostocker FC bleibt auch im 26. Saisonspiel ohne Punktgewinn und nun bei 153 Gegentoren. ---

Was für ein Fußballnachmittag in Neustrelitz! Gleich acht Tore erlebten die 301 Zuschauer in einer wilden Achterbahnfahrt. Tom Kliefoth eröffnete in der 7. Minute für die Gastgeber, doch Nino Lessel (17.) und Ferris Freiwald (23.) drehten die Partie schnell für Staaken. Justus Guth glich in der 28. Minute zum 2:2 aus, Kliefoth traf erneut zur 3:2-Führung (34.). Wieder war es Freiwald, der in der 59. Minute das 3:3 erzielte. David Koschnik brachte Staaken mit einem Foulelfmeter (81.) sogar auf Siegkurs, doch Kevin Akogo rettete Neustrelitz in der 89. Minute einen Punkt. ---