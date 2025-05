BFC Preussen übernimmt Amputierten-Bundesligateam von TeBe

23.05. +++ Hertha 03 bindet Talent

Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf hat Fabian Bunger mit einem Vertrag für die erste Mannschaft ausgestattet. Der 18-Jährige wechselte 2024 von Hertha BSC in die U19 der Zehlendorfer, debütierte am letzten Regionalligaspieltag gegen Hertha BSC II in der ersten Mannschaft, in die er nun fest aufrückt.