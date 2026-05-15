BFC Preussen: Trainer-Entscheidung um Daniel Volbert gefallen

– Foto: Sebastian Räppold

Die Frage nach Volberts Zukunft blieb lang ungeklärt. Nun hat der BFC Preussen positive Neuigkeiten verkünden können. Wie der Verein am Freitagabend mitteilte, bleibt Trainer Daniel Volbert gemeinsam mit seinem Co Thorben Marx und Torwarttrainer Gökhan Aydin an Bord. Alle drei haben ihre Verträge um ein Jahr verlängert.

Volbert hatte das Amt 2022 übernommen. Damals spielte Preussen noch in der Berlin-Liga. Im zweiten Jahr stieg der Klub aus Berlin-Lankwitz auf, marschierte im Folgejahr durch die Oberliga und stieg gleich wieder auf. Die Premieren-Saison in der Regionalliga Nordost hätte kaum besser laufen können. Vor dem letzten Spieltag am morgigen Samstag - Preussen gastiert bei Altglienicke - liegt der Aufsteiger auf einem herausragenden achten Tabellenplatz, könnte die Spielzeit auf Platz sechs abschließen.