BFC Preussen: Trainer-Entscheidung um Daniel Volbert gefallen

Diese Nachricht macht den BFC Preussen froh! Trainer Daniel Volbert bleibt über den Sommer hinaus.
Die Frage nach Volberts Zukunft blieb lang ungeklärt. Nun hat der BFC Preussen positive Neuigkeiten verkünden können. Wie der Verein am Freitagabend mitteilte, bleibt Trainer Daniel Volbert gemeinsam mit seinem Co Thorben Marx und Torwarttrainer Gökhan Aydin an Bord. Alle drei haben ihre Verträge um ein Jahr verlängert.
Volbert hatte das Amt 2022 übernommen. Damals spielte Preussen noch in der Berlin-Liga. Im zweiten Jahr stieg der Klub aus Berlin-Lankwitz auf, marschierte im Folgejahr durch die Oberliga und stieg gleich wieder auf. Die Premieren-Saison in der Regionalliga Nordost hätte kaum besser laufen können. Vor dem letzten Spieltag am morgigen Samstag - Preussen gastiert bei Altglienicke - liegt der Aufsteiger auf einem herausragenden achten Tabellenplatz, könnte die Spielzeit auf Platz sechs abschließen.
Entsprechend erfreut ist der sportliche Leiter Pierre Seiffert: „Wir sind sehr glücklich, dass wir die Zusammenarbeit mit Daniel, Thorben und Gökhan fortsetzen können. Die vergangenen Jahre waren von großem Vertrauen, harter Arbeit und gemeinsamen Erfolgen geprägt. Das Trainerteam hat unseren Verein sportlich wie menschlich enorm weiterentwickelt. Wir freuen uns sehr auf die Zukunft und darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen."
Nicht mehr zum Team dazugehören wird Co-Trainer Robert Dierichen. Er verlässt den Verein im Sommer aus zeitlichen Gründen. „Robert hat mit seinem Engagement, seiner Loyalität und seiner Arbeit einen großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung unserer Mannschaft", schreibt der Verein. Sein Nachfolger wird Patrick Breitkreuz. Der Kapitän beendet seine Karriere am Saisonende, wechselt dann an die Seitenlinie und soll unter Volbert und Marx erste Erfahrungen sammeln.