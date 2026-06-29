BFC Preussen: Torjäger wechselt zum Ligakontrahenten

Der BFC Preussen muss künftig ohne seinen Top-Torjäger der Vorsaison auskommen.
Der BFC Preussen spielte eine außergewöhnlich starke Premieren-Saison in der Regionalliga Nordost, hatte zu keinem Zeitpunkt mit dem Abstiegskampf zu tun und schloss die Saison auf Rang acht ab.
Im gut funktionierenden Team von Trainer Daniel Volbert stach ein Spieler etwas hervor. Der 22-jährige Chadi Ramadan war ein Stück weit Newcomer der Saison. Vor drei Jahren spielte er noch in der Verbandsliga beim Berliner SC, wechselte anschließend zu Tennis Borussia Berlin und machte dort in der NOFV Oberliga Nord auf sich aufmerksam. Vor einem Jahr folgte der Wechsel zum BFC Preussen.
Für den Aufsteiger erzielte der Flügelspieler neun Regionalliga-Tore, unter anderem das erste in der vierten Liga beim Auftaktspiel gegen Eilenburg. Künftig wird der BFC Preussen auf die Tore Ramadans verzichten müssen. Schon im Mai brachte Tag24 den Berliner mit Erzgebirge Aue in Verbindung. Nun meldet das Portal Vollzug. Demnach habe Ramadan am vergangenen Freitag beim Drittligaabsteiger, der sich derzeit in Tschechien im Trainingslager befindet, unterschrieben.
Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.
__________________________________________________________________________________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!