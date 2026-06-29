BFC Preussen: Torjäger wechselt zum Ligakontrahenten Wechsel innerhalb der Liga von ser · Heute, 11:48 Uhr · 0 Leser

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Der BFC Preussen muss künftig ohne seinen Top-Torjäger der Vorsaison auskommen.

Der BFC Preussen spielte eine außergewöhnlich starke Premieren-Saison in der Regionalliga Nordost, hatte zu keinem Zeitpunkt mit dem Abstiegskampf zu tun und schloss die Saison auf Rang acht ab. Im gut funktionierenden Team von Trainer Daniel Volbert stach ein Spieler etwas hervor. Der 22-jährige Chadi Ramadan war ein Stück weit Newcomer der Saison. Vor drei Jahren spielte er noch in der Verbandsliga beim Berliner SC, wechselte anschließend zu Tennis Borussia Berlin und machte dort in der NOFV Oberliga Nord auf sich aufmerksam. Vor einem Jahr folgte der Wechsel zum BFC Preussen.

Für den Aufsteiger erzielte der Flügelspieler neun Regionalliga-Tore, unter anderem das erste in der vierten Liga beim Auftaktspiel gegen Eilenburg. Künftig wird der BFC Preussen auf die Tore Ramadans verzichten müssen. Schon im Mai brachte Tag24 den Berliner mit Erzgebirge Aue in Verbindung. Nun meldet das Portal Vollzug. Demnach habe Ramadan am vergangenen Freitag beim Drittligaabsteiger, der sich derzeit in Tschechien im Trainingslager befindet, unterschrieben. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.