BFC Preussen: Schockdiagnose für Lenny Stein

Verletzt hatte sich der Innenverteidiger bereits am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Auswärtsniederlage gegen den Chemnitzer FC. Nun folgte die bittere Diagnose mit der notwendigen Operation.

Der BFC Preussen muss in den kommenden Monaten auf Defensivspezialist Lenny Stein verzichten. Wie Co-Trainer Patrick Breitkreuz am Mittwoch bestätigte, wurde der 30-Jährige noch am selben Tag wegen einer Knöchelfraktur operiert. Nach Einschätzung des Assistenztrainers wird Stein dem Regionalligisten nun voraussichtlich mehrere Monate fehlen.

Für den BFC Preussen ist der langfristige Ausfall ein schwerer Rückschlag. Stein gehörte bereits in der vergangenen Saison zu den Stammkräften in der Defensive und war auch zum Start der neuen Spielzeit als wichtige Stütze in der Abwehr eingeplant. Sein Ausfall trifft die Lankwitzer in einer ohnehin schwierigen Phase: Nach dem 1:1 zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger RSV Eintracht Stahnsdorf folgten Niederlagen gegen den Chemnitzer FC (0:3) und Lok Leipzig (1:2). Mit nur einem Punkt aus den ersten drei Regionalligaspielen steht der Aufsteiger früh unter Druck.

Hier der Spielbericht vom Lok Spiel

Vor 1013 Zuschauern lieferten sich der BFC Preussen und der 1. FC Lok Leipzig eine intensiv geführte Begegnung. Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit in Führung, als Ricky Bornschein in der 26. Minute den Treffer zum 0:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel erlebten die Fans eine hochemotionale Phase mit einem Doppelschlag: Zunächst gelang Charmaine Häusl in der 54. Minute der Ausgleich zum 1:1 für die Berliner Hausherren, doch postwendend traf Ayodele Adetula in der 55. Minute zum 1:2-Endstand für Lok Leipzig.

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