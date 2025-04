BFC Preussen schlägt spät zu, SV Lichtenberg 47 bleibt auf Tuchfühlung

Im Flutlichtspiel des 24. Spieltags der NOFV-Oberliga Nord setzte sich die TSG Neustrelitz in einem dramatischen Finish mit 2:1 gegen den FSV Optik Rathenow durch. Die Partie entwickelte sich lange zu einem Geduldsspiel. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Erst in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel spürbar an Fahrt auf. In der 71. Minute brach Manuel Härtel den Bann für die Hausherren und brachte Neustrelitz mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nur kurz: Bereits zwei Minuten später schlug Optik zurück. Jamal Rogero glich in der 73. Minute zum 1:1 aus. Der TSG gelang in der 89. Minute durch Nils Röth der Treffer zum umjubelten 2:1-Endstand.