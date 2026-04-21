BFC Preussen mit Heimrecht, Hertha Zehlendorf ringt um ein Zeichen

BFC Preussen musste sich zuletzt bei FSV Zwickau mit 0:1 geschlagen geben. Die Niederlage fiel knapp aus, aber sie tat weh, weil sie bis in die Schlussphase offen blieb. Dazu kam die Gelb-Rote Karte gegen Leo Sommerfeld in der 90. Minute, die den Frust dieses Abends zusätzlich sichtbar machte. Für Preussen geht es nun darum, die Enttäuschung schnell abzuschütteln und im Nachholspiel die eigene Widerstandskraft zu zeigen. Gerade auf heimischem Platz kann aus einem solchen Rückschlag neue Energie entstehen.

Auch FC Hertha 03 Zehlendorf geht angeschlagen in dieses Spiel. Das 1:2 gegen den Chemnitzer FC war bitter, weil Hertha 03 zunächst in Führung lag und dennoch leer ausging. Dass zudem schon in der vierten Minute ein Strafstoß gegen Chemnitz gehalten wurde, macht den Verlauf aus Sicht der Berliner noch schmerzhafter: Die Chance auf einen anderen Spielabend war da. So treffen nun zwei Mannschaften aufeinander, die nach einem Rückschlag Stabilität suchen. Genau das verleiht diesem Nachholspiel seine besondere Schärfe.