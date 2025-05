BFC Preussen mit 10:0, Lichtenberg 47 mit 7:1, Mahlsdorf dreht Spiel

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Die heutigen Spiele des 28. Spieltags in der NOFV-Oberliga Nord hatten es in sich. Gleich drei Mannschaften erzielten mehr als vier Treffer, darunter Spitzenreiter Eintracht Mahlsdorf, der in Wismar einen Rückstand drehte. Der BFC Preussen setzte mit einem 10:0 gegen Dynamo Schwerin ein Ausrufezeichen und auch der SV Lichtenberg 47 zeigte beim 7:1 in Ahrensfelde seine Offensivstärke.

Was sich angekündigt hatte, wurde zur bittere Realität für den Rostocker FC. Auch im 28. Saisonspiel blieb das Schlusslicht punktlos und kassierte ein 0:8 in Neustrelitz. Bereits nach fünf Minuten traf Manuel Härtel zur Führung, legte in der 11. Minute das 2:0 nach und traf insgesamt viermal (5., 11., 45., 75.). Ebenfalls stark: Dennis Ladwig verwandelte drei Strafstöße (26., 35., 88.) und Kevin Akogo traf in der 34. Minute zum zwischenzeitlichen 4:0. In der 87. Minute sah Jadallah Muhamad Hussein Gelb-Rot, es war der trostlose Schlusspunkt für die Gäste.

Tennis Borussia Berlin erwischte einen perfekten Abend. Mit einem Doppelschlag in der 10. und 11. Minute durch Tarik Hadziavdic und Ebrima Jobe legte TeBe den Grundstein für den Sieg. Noch vor der Pause traf Muhammad Sey zum 3:0 (45.). Die Partie war entschieden, als Sinan Ufak in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte sah. In der Schlussphase flog auch noch Tim Lampert (86.) vom Platz.

Ein Spiel für die Geschichtsbücher lieferte BFC Preussen gegen Dynamo Schwerin ab. Die Berliner fegten die Gäste mit 10:0 vom Platz und bleiben damit Mahlsdorf auf den Fersen. Bereits zur Pause war das Spiel durch Tore von Nikolas Frank (14.), Lenny Stein (23.) und zwei Treffern von Pedro Vitor Cruz Magalhaes (25., 38.) entschieden. In der zweiten Halbzeit legten Christian Gawe (48.), Fabio Engelhardt (57., 61.), Konstantinos Grigoriadis (78., 86.) und Patrick Breitkreuz per Foulelfmeter (81.) nach.

Eintracht Mahlsdorf musste für den Auswärtssieg in Wismar hart kämpfen. Die Gastgeber überraschten in der ersten Halbzeit mit Toren von Pascal Breier (28.) und Lucas Meyer (34.) und gingen mit einer 2:0-Führung in die Pause. Mahlsdorf antwortete durch Björn Jopek (50., Foulelfmeter) und Jason Rupp (52.) prompt, doch Marco Bode brachte Wismar erneut in Front (63.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Marcel Ottenbreit (69.) kippte die Partie. Nils Wilko Stettin (83.) glich aus, ehe Devis Meissner in der 89. Minute zum viel umjubelten 4:3 traf. Mahlsdorf behauptet die Tabellenführung.

Der Berliner AK bleibt in der Erfolgsspur. Nach dem 2:1 in Schwerin folgte ein 3:1 gegen den FSV Optik Rathenow. Ali Ihsan Keles brachte den BAK in der 55. Minute in Führung. Jamal Rogero glich in der 72. Minute aus, doch Olgherto Balliu avancierte mit einem Doppelpack (81., 90.+1) zum Matchwinner.

Eine Galavorstellung lieferte der SV Lichtenberg 47 beim Auswärtsspiel in Ahrensfelde ab. Luis Millgramm erzielte binnen 15 Minuten einen lupenreinen Hattrick (3., 10., 18.) und stellte die Weichen früh auf Sieg. Zwar konnte Deniz Citlak in der 28. Minute auf 1:3 verkürzen, doch danach dominierte Lichtenberg nach Belieben. Jeronimo Mattmüller (62.), Willi Noack (67.), Sebastian Reiniger (82.) und Hannes Graf (86.) machten den 7:1-Erfolg perfekt.

Makkabi ist nach dem 5:0 gegen Ahrensfelde gut in Form, auch Tasmania zeigte beim 10:2 gegen Rostock große Offensivqualitäten. Das Hinspiel endete torlos, damals gab es zwei Platzverweise. Jetzt treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander, für beide geht es um Platz fünf. ---