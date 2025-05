BFC Preussen krönt Durchmarsch – Drama bis zur letzten Sekunde

Die NOFV-Oberliga Nord hat ein würdiges Saisonfinale erlebt – an Spannung, Emotion und sportlichem Drama kaum zu überbieten. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit entschied Lenny Stein mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Mahlsdorf die Meisterschaft und machte den Aufstieg des BFC Preussen in die Regionalliga perfekt. Mahlsdorf und der SV Lichtenberg 47, die beide ihre Spiele gewonnen hatten, mussten trotz starker Punktausbeute leer ausgehen. Unten in der Tabelle hoffen die Staakener noch auf einen letzten Rettungsanker in Form eines Relegationsspiels – sollte der Regionalliga-Meister 1. FC Lok Leipzig am morgigen Sonntag den Sprung in Liga drei schaffen.