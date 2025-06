BFC Preussen holt Leipziger Meister und Greifswalder Kapitän

Beim BFC Preussen wird nach dem gelungenen Aufstieg in die Regionalliga Nordost fleißig am Kader gebastelt. In den letzten Tagen gaben die Lankwitzer zahlreiche Neuzugänge bekannt. So konnte man mit Alexander Dikarev, Karl Albers oder Phil Butendeich gestandene Regionalliga-Spieler verpflichten. Zu ihnen gesellen sich nun zwei weitere.

Innenverteidiger vom Meister