BFC Preussen holt Kohlmann

Erfahrung pur kommt an die Malteserstraße. Der sportliche Leiter Pierre Seiffert verkündet einen Neuen aus der Oberliga (über 100 Spiele in der fünften Liga) noch vor dem Jahreswechsel. Lukas Kohlmann vom SC Staaken wird in der Rückrunde das weißschwarze Trikot mit dem Adler tragen. Hier Infos vom Spieler