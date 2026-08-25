 2026-08-25T09:27:31.124Z

Spielbericht

BFC Preussen hat nur zwei Punkte: Kommt Unruhe auf?

Die Lankwitzer verlieren beim BFC Dynamo mit 0:2 – die Trainer stehen auf der PK Rede und Antwort

von far · Gestern, 13:00 Uhr · 0 Leser

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Dynamo gewinnt das Berliner Regionalliga-Duell mit 2:0 und erhöht seinen Punktestand auf acht Zähler. Damit klettert der BFC auf Rang neun. Preussen bleibt mit zwei Punkten aus sechs Spielen Tabellenvorletzter. Auf der PK wird anschließend die mögliche Unruhe von außen thematisiert – und Daniel Volbert findet klare Worte

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BFC Dynamo
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Abpfiff

Der Dreizehnte erwartet den Siebzehnten im Sportforum
Eine Saison ist nach fünf Spieltagen nicht entschieden. Das ist eine Binsenweisheit – und zugleich ein Satz, der im Fußball gerne bemüht wird, wenn die ersten Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen. Natürlich braucht Entwicklung Zeit, erst recht nach personellen Veränderungen. Doch Geduld darf nicht bedeuten, frühe Warnzeichen zu ignorieren. Auch nach wenigen Wochen lässt sich erkennen, wo es hakt und welche Erwartungen bislang unerfüllt bleiben. Das Berliner Duell kommt deshalb für beide zu einem interessanten Zeitpunkt: Noch lässt sich vieles korrigieren. Für ein Urteil ist es zu früh, für kritische Fragen nicht.

Preussen fehlen Tore und Erfahrung

Vor allem Preussen legt einen Fehlstart hin. Der Vorjahresachte wartet noch auf den ersten Sieg und verliert im Sommer erheblich an Substanz. Mit Chadi Ramadan geht der beste Torschütze zu Erzgebirge Aue. Einen echten Stoßstürmer, der seine Rolle übernehmen kann, hat Preussen derzeit nicht.

Dazu fehlt Erfahrung. Mit Stephan Brehmer, Patrick Breitkreuz und Niklas Brandt sind drei Routiniers nicht mehr dabei. In der vierten Liga lassen sich solche Verluste nicht beliebig ersetzen. Sie erklären einen Teil des Fehlstarts – werfen aber zugleich die Frage auf, ob die entstandenen Lücken im Kader ausreichend geschlossen sind.

Archiv
Archiv – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Dynamo: Qualität vorhanden, Ertrag noch nicht da

Beim BFC Dynamo ist die Lage weniger prekär, zufriedenstellend ist sie dennoch nicht. Nach Platz zwölf in der Vorsaison soll es wieder aufwärtsgehen.

Sportchef Enis Alushi zeichnet vor dem Saisonstart im Gespräch mit dem „Berliner Kurier“ ein positives Bild. Die Vorbereitung verlaufe „durchweg positiv“, unter Trainer Sven Körner sei eine klare Entwicklung zu erkennen. Der Kader sei zudem auf jeder Position doppelt mit Spielern besetzt, die Startelf-Potenzial besitzen.

Fünf Punkte und Platz 13 sind gemessen an den eigenen positiven Einschätzungen ein überschaubarer Ertrag. Fünf Spiele widerlegen keine Entwicklung. Sie reichen aber aus, um zu fragen, warum von der beschriebenen Qualität bislang so wenig in den Ergebnissen ankommt.

Schmerzhafte Abgänge

Personell muss Dynamo Abgänge hinnehmen. Mit Moritz Polte wechselt eines der größten Talente zum Drittligisten Waldhof Mannheim. Sportlich schmerzt der Abgang, wirtschaftlich bringt er Geld in die Kasse. Nun kommt ein weiterer hinzu: Willi Reincke, der erst im Sommer 2025 vom Drittligisten SC Verl gekommen ist, wechselt zum Ligakonkurrenten Chemie Leipzig.

Die 3. Liga als Perspektive

Zumal Dynamo andere Möglichkeiten besitzt als viele Konkurrenten. Der Verein beschäftigt sich nicht nur sportlich mit seiner Zukunft, sondern fordert auch infrastrukturell eine Perspektive für höherklassigen Fußball.

Ende Juni kritisiert der stellvertretende Wirtschaftsratsvorsitzend Jens Redlich im Gespräch mit FuPa die Berliner Politik scharf. Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, das Sportforum für die Anforderungen der 3. Liga zu ertüchtigen. Eine Machbarkeitsstudie hält langfristig jedoch einen Neubau für sinnvoller. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 94 Millionen Euro, eine Finanzierung und ein konkreter Zeitplan fehlen. Der BFC fühlt sich von der Politik im Stich gelassen.

Wer Voraussetzungen für die 3. Liga einfordert, muss deshalb nicht sofort aufsteigen. Aber er darf daran gemessen werden, ob die sportliche Entwicklung zumindest in diese Richtung weist.

Jens Redlich und Peter Meyer
Jens Redlich und Peter Meyer – Foto: Verein

Richtungsweisend, aber kein Endspiel

Das Berliner Duell ist deshalb kein Endspiel. Richtungsweisend ist es trotzdem. Preussen will zeigen, dass sich der Fehlstart trotz des Verlusts von Toren und Erfahrung stoppen lässt. Dynamo kann nachweisen, dass die beschriebene Qualität des Kaders auch in den Ergebnissen sichtbar wird.

Eine Niederlage würde beiden wehtun. Preußen könnte sich früh im Tabellenkeller festsetzen. Bei Dynamo würde sich weiterhin die Frage nach der Diskrepanz zwischen Möglichkeiten, Anspruch und sportlichem Ertrag stellen

Druck bedeutet nach fünf Spieltagen keine Trainerdiskussion. Er gehört aber zum Wettbewerb.

Verlieren verboten? Für beide wäre es zumindest ein ziemlich schlechter Zeitpunkt dafür.

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